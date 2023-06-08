В смертельной ловушке оказались тысячи домашних и диких животных. Их спасают и хозяева, и волонтеры. Не обошлось и без жертв. В Новой Каховке затопило зоопарк "Сказочная Диброва". По предварительной информации, большинство животных, а их там было около 300, погибли. Спастись смогли только птицы - лебеди и утки, а также несколько небольших животных, которые находились дома у одной из работниц.