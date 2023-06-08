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Виталий Кропман
8 июня 2023 г.
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Топ-тема

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо в Киеве

Президент Украины встретился в Киеве с премьером Канады

Конфликты2 мин. назад
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Карикатура - пропагандист с галстуком в цветах российского флага и с рупором кричит, отварачиваясь от рупора: "Методичку!"

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Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

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Новые правила для беженцев в ЕС: главное о реформе

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Досье на Лукашенко начали собирать белорусы в Украине

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