Катастрофа на десятилетия. Последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
Подтоплены десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра, без вести пропали люди, погибли животные. DW собрала фотографии происходящего на левом и правом берегах Днепра после прорыва дамбы Каховской ГЭС
Под водой оказались 600 квадратных километров Херсонщины
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления в регионе составляет 5,61 метра. По его сведениям, под водой оказались 600 квадратных километров территории области. Из них 32 процента на контролируемом Украине правобережье и 68 процентов на левом берегу Днепра, оккупированном Россией.
Украинские власти проводят эвакуацию населения с затопленных территорий
На правом берегу Днепра подтоплено 20 населенных пунктов, из них, по состоянию на утро, 8 июня, эвакуированы 1 999 человек, среди которых более сотни детей. Украинские власти заявили, что всем эвакуированным будет выплачена финансовая помощь в размере 2 тыс. гривен (около 50 евро) на взрослого и 3 тыс. гривен на детей до 18 лет и лиц с инвалидностью. И все остальные социальные выплаты.
В оккупированных России Олешках погибли три человека
О первых жертвах затопления сообщили в оккупированных Россией Олешках, где погибли минимум три человека. В некоторых местах уровень воды в городе достигал трех метров. Местные жители говорят, что оккупационные власти не организовали эвакуацию. Всего же на подконтрольной России территории Херсонской области затопило 35 населенных пунктов, в зоне бедствия оказались 22 - 40 тыс. человек.
Новая Каховка ушла под воду
Наибольший уровень наводнения оказался в оккупированной россиянами Новой Каховке. По данным местных властей, в первый день он поднялся на 12 метров. В Новокаховском городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. К утру 8 июня вода стала уходить, ее уровень снизился примерно на 2 метра.
Своих не бросаем: украинцы спасают животных
В смертельной ловушке оказались тысячи домашних и диких животных. Их спасают и хозяева, и волонтеры. Не обошлось и без жертв. В Новой Каховке затопило зоопарк "Сказочная Диброва". По предварительной информации, большинство животных, а их там было около 300, погибли. Спастись смогли только птицы - лебеди и утки, а также несколько небольших животных, которые находились дома у одной из работниц.
Массовый мор рыбы
Резкое снижение уровня воды в Каховском водохранилище привело к массовой гибели рыбы. Кадры усеянного мертвой и еще трепыхающейся рыбой обмелевшего дна водохранилища у села Марьянское в Днепропетровской области появились в социальных сетях 7 июня. Офис генерального прокурора Украины начал расследование по факту экоцида. Мор рыбы прогнозируется также в Херсонской и Запорожской областях.
Украина потеряет почти 600 тыс гектаров плодородной земли
Разрушение Каховского водохранилища приведет к прекращению подачи воды в 31 оросительную систему в Днепровской, Херсонской и Запорожской областях Украины, что может превратить в пустыню почти 600 000 гектаров плодородной земли. По данным украинского министерства сельского хозяйства, в 2021 году - до начала войны - на этих площадях было собрано около 4 млн тонн зерновых и масличных культур.
Плавучие мины
Стремительное течение Днепра вымывает из почвы мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Украинские спасатели и правоохранители призвали жителей пострадавших районов не приближаться к опасным находкам, которые могут непредсказуемо взорваться, как в воде, так и на берегу, куда их вынесет разливом.
Опасность развития инфекционных заболеваний
В районе затопления резко возрос риск распространения инфекций. Под водой оказались кладбиша, фермы, сотни тысяч выгребных ям и туалетов, скотомогильники, свалки мусора. Люди лишены доступа к чистой питьевой воде. По оценкам специалистов, не исключено развитие гепатита, холеры, дизентерии и даже сибирской язвы.
Угроза для Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ предупредил об угрозе для Запорожской АЭС. Если уровень воды в Каховском водохранилище опустится ниже 12,7 м, ЗАЭС не сможет закачивать из него воду. "Несмотря на то, что все 6 реакторов ЗАЭС остановлены, им все еще нужна вода для охлаждения, чтобы предотвратить расплавление топлива и возможный выброс радиоактивных материалов", - заявил Рафаэль Гросси.
В Крыму возникнут проблемы с пресной водой
В Новой Каховке начинается Северо-Крымского канал, вода в который поступает из Каховского водохранилища. По нему снабжается водой аннексированный Россией Крым. После обрушения плотины канал неизбежно начнет мелеть. По мнению украинских властей, полуостров может остаться без пресной воды на ближайшие 10 лет.
ГЭС придется строить заново
После разрушения дамбы в "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС разрушена полностью и восстановлению не подлежит. В Минэкономики Украины подсчитали, что строительство новой ГЭС будет стоить около 1 млрд долларов и может занять более пяти лет.
Евросоюз поможет Украине
Евросоюз после разрушения дамбы Каховской ГЭС окажет Украине помощь в ликвидации последствий катастрофы и передаст некоторое необходимое оборудование, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник, 6 июня. Речь о насосах для откачки грязной воды, пожарных шлангах, мобильных станциях очистки воды и лодках.