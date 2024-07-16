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На юге РФ и в Крыму - перебои со светом из-за аварии на АЭС

Лиза Ламбрехт
16 июля 2024 г.

После аварийного отключения энергоблока на Ростовской АЭС ряд регионов на юге РФ и в аннексированном Крыму остались без света.

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Линия электропередачи (фото из архива)
Линия электропередачи (фото из архива)Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

Один из энергоблоков Ростовской АЭС - крупнейшей атомной электростанции на юге России - автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. Об этом во вторник, 16 июля, сообщило РИА "Новости" со ссылкой на российскую госкорпорацию "Росатом".

В результате аварии в нескольких регионах на юге России, а также в аннексированном Крыму были введены ограничения на потребление электроэнергии. В "Росатоме" заверили, что радиационный фон в норме, причины произошедшего выясняются.

Как пишет Telegram-канал Mash, из-за масштабного сбоя без света остались миллионы людей: сообщается об отключениях электроэнергии в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре, Элисте, Анапе, Армавире, Новороссийске, а также в других населенных пунктах, в том числе в аннексированном РФ Севастополе и Крыму, где наблюдаются веерные отключения электричества.

Обесточенные магазины, неработающие светофоры и огромные пробки

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в Краснодаре отключились более 100 электроподстанций, около 100 улиц остались без света. Местные СМИ сообщают, что в городе обесточены многие магазины, остановлено движение трамваев и троллейбусов и не работают по меньшей мере 150 светофоров, из-за чего образовались 10-балльные пробки.

Тем временем в аннексированном Севастополе объяснили отключения электроэнергии "аномально высокими температурами воздуха" и "перегрузом электрических сетей".

Ранее в этот же день сообщалось об аварии на Гусиноозерской электростанции в Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, там отключился один из энергоблоков. В результате без электричества остались 115 тысяч жителей Улан-Удэ и еще 75 населенных пунктов.

 

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