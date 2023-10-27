Как защищены украинские АЭС?

В ночь на 25 октября украинские власти сообщили о том, что были сбиты российские дроны-камикадзе типа Shahed вблизи Хмельницкой атомной электростанции(ХАЭС). В результате падения обломков БПЛА и взрывной волны значительные разрушения получил город Нетешин, где проживают сотрудники АЭС, и город Славута, расположенный неподалеку от АЭС. Сообщалось о последствиях на Хмельницкой атомной электростанции. Украинский президент Владимир Зеленский предположил, что наиболее вероятно, что мишенью российских дронов была ХАЭС.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствовавшие на АЭС, подтвердили два громких взрыва вблизи станции. Впоследствии им сообщили, что два беспилотника были сбиты на расстоянии примерно 5 и 20 км. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что мощные взрывы произошли на территории вблизи ХАЭС ночью, что привело к временной приостановке подачи электроэнергии на некоторые внешние станции радиационного мониторинга. По его словам, взрывы не отразились на работе АЭС или ее подключении к национальной сети. Однако ударная волна повредила окна нескольких зданий на площадке, в частности, прохода к корпусам реактора, корпусу специального оборудования, учебного центра и других объектов. "Тот факт, что многочисленные окна на месте были разрушены, показывает, насколько это было близко. В следующий раз нам может не повезти так", - цитирует слова Гросси сайт МАГАТЭ.

Что могут выдержать АЭС

Атомные электростанции являются основными предприятиями по производству электроэнергии в Украине. Вопрос их защиты особенно важен, поскольку без них украинской энергосистеме будет тяжело работать в осенне-зимний период, говорят эксперты. Именно поэтому летом несколько энергоблоков на разных атомных станциях останавливали на ремонт, а ближе к осени их включили, чтобы зимой можно было задействовать мощности АЭС по максимуму, отмечает эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная. "Без АЭС мы не вытянем зиму, поскольку многие ТЭС были разбиты минувшей зимой и нам не удалось быстро отремонтировать их в полном объеме", - говорит она.

Рафаэль Гросси Фото: Leonhard Foeger/REUTERS

Реакторы на АЭС надежно защищены, они могут выдержать даже падение небольшого самолета, объясняет начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк. Поэтому, по его словам, падение обломков сбитых дронов или ракет для энергоблоков не так страшны, как для другой энергетической инфраструктуры, обеспечивающей функционирование АЭС. Вместе с тем, по его словам, любая военная активность вблизи атомных электростанций несет существенную угрозу.

"Реактор находится в защитной оболочке и спроектирован так, чтобы выдержать экстремальные внешние воздействия: торнадо, ураганы, землетрясения и даже падение небольших легкомоторных самолетов и теоретически - обломков. Но что такое обломок? Неразорвавшаяся часть ракеты "Калибр" - это тоже обломок, который может нарушить безопасность станции", - отметил Гуменюк в комментарии DW. Он также добавил, что АЭС - это не только реакторная установка, а сложный объект, состоящий из систем безопасности и сети, которая подводит или отводит электроэнергию. Поэтому повреждения в результате падения обломков или в результате обстрела линий электропередачи, высоковольтной подстанции или емкостей с техническим маслом могут привести к потере питания на АЭС и спровоцировать опасную аварийную ситуацию, подчеркнул эксперт.

Именно высоковольтные трансформаторные подстанции, через которые идет выдача мощностей АЭС в объединенную энергосеть, нуждаются в наибольшей защите, отмечает Ольга Кошарная. По ее словам, это критическая инфраструктура, без нормального функционирования которой станция не может работать безопасно. "Если обстреливаются эти трансформаторные подстанции, то на АЭС срабатывает аварийная защита - аварийная остановка, которая очень опасна для оборудования", - говорит Кошарная, объясняя, почему именно эти объекты важно обезопасить от ракетных и дроновых атак, а также от падения обломков вследствие обстрелов.

Активная и пассивная защита АЭС

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго", которая является национальным оператором энергетических сетей, говорят, что пытаются выстраивать многоуровневую защиту энергосети, в том числе высоковольтных подстанций, обеспечивающих работу АЭС. Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью DW рассказал, что для защиты энергообъектов ключевой является активная защита - средства ПВО.

В то же время используется и пассивная инженерная защита, состоящая из нескольких уровней. Первый, по его словам, защищает оборудование от обломков ракет или дронов, второй - от прямых попаданий "шахедов", третий - наиболее сложный - от ударов ракет. "Эта пассивная защита либо помогает нашим объектам оставаться невредимыми, либо минимизировать уровень повреждений. Чтобы долетающее, не повлекло за собой такие тяжелые последствия, как, например, выведение из строя целой высоковольтной подстанции", - пояснил Кудрицкий.

Между тем Украина рассчитывает на то, что ей и дальше будут поставлять средства ПВО, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью DW. Отвечая на вопрос об усилении защиты энергетической инфраструктуры, в частности, означает ли это, что ПВО сконцентрируют вокруг этих объектов, он сказал, что "нельзя сконцентрировать ПВО вокруг электростанции". А также добавил: "Можно, конечно, защищать локально зенитными пушками - это оружие, которое имеет небольшой радиус действия, но имеет визуальную радиолокационную привязку к цели и может в автоматическом режиме уничтожать беспилотник. Когда уже пропустили дрон на подступах, он подлетел, прорвавшись, то оно - как оружие последней надежды - уничтожает его на объекте". Спикер Воздушных сил ВСУ также подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений.

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