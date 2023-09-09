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МАГАТЭ: В районе ЗАЭС за неделю произошло около 20 взрывов

Марина Барановская
9 сентября 2023 г.

В районе Запорожской АЭС усилилась военная активность. За последнюю неделю там были зафиксированы многочисленные взрывы, указывают эксперты МАГАТЭ. По периметру станции они заметили мины.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: Dmytro Smolyenko/Ukrinform/abaca/picture alliance

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС, в течение последней недели слышали многочисленные взрывы. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявилв пятницу, 8 сентября, что эти обстоятельства указывают на возможное усиление военной активности в регионе, которая в свою очередь "может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на объекте". По словам экспертов организации, взрывы были слышны на некотором отдалении от Запорожской АЭС.

За три дня начиная с субботы, 2 сентября, команда МАГАТЭ услышала около двух десятков взрывов, а за последующие дни - еще несколько. При этом самой станции повреждения причинены не были, отметил Гросси. "Тем не менее, я по-прежнему глубоко обеспокоен потенциальной опасностью, которой подвергается станция в период повышенной военной напряженности в регионе", - подчеркнул он.

По словам Рафаэля Гросси, его сотрудники также заметили мины между ограждениями по периметру территории АЭС, других мин при осмотре территории они не обнаружили. Экспертам МАГАТЭ до сих пор не предоставили доступ на крыши некоторых энергоблоков.

С ЗАЭС временно отпустили часть сотрудников

Между тем руководство ЗАЭС решило временно отпустить с работы часть сотрудников "из-за возросшей угрозы провокаций со стороны Украины", сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на советника главы концерна "Росэнергоатом" Рената Карчаа.

Администрация ЗАЭС также проинформировала МАГАТЭ об ударах беспилотников утром 7 ноября в Энергодаре, где живут в основном сотрудники станции. С 8 по 10 сентября на оккупированных Россией территориях, в том числе в части Запорожской области, проходят "выборы" в законодательное собрание.

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