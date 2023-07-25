Россия перевела энергоблок ЗАЭС в режим "горячей остановки"

Украинский "Энергоатом" указал на риски для ядерной и радиационной безопасности, поскольку оборудование четвертого энергоблока ЗАЭС долго простаивало.

Россия подтвердила перевод четвертого реактора Запорожской АЭС в состояние "горячей остановки" для обеспечения собственных нужд станции паром. Об этом сообщается во вторник, 25 июля, в Telegram-канале АЭС, которую военные РФ контролируют уже больше года.

"Для проведения планового техосвидетельствования оборудования энергоблока номер 5 руководством Запорожской атомной станции было принято решение о его переводе в состояние "холодная остановка". А для того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока номер 4 переведена в состояние "горячая остановка", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" Украины назвал действия РФ грубым нарушением

Накануне украинская государственная компания "Энергоатом " заявила, что такие действия "являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки". "Сейчас эксплуатация энергоблока № 4 ЗАЭС должна осуществляться исключительно в состоянии "холодная остановка", - подчеркнули в украинской компании.

В "Энергоатоме" указали на риски для ядерной и радиационной безопасности, которые вызваны тем, что оборудование четвертого энергоблока долго простаивало, его не обслужили и не ремонтировали. Кроме того, после разрушения Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища "возникли реальные риски недостаточной подкормки Запорожской атомной станции охлаждающей водой", указали в "Энергоатоме".

Украинская сторона назвала действия российских сил "нарушением ядерного законодательства Украины" и призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) принять меры воздействия на российских военных.

МАГАТЭ обнаружило на ЗАЭС мины

Накануне глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации при осмотре ЗАЭС 23 июля обнаружили несколько противопехотных мин в закрытой буферной зоне между внутренним и внешним периметром станции. "Эксперты сообщили, что (мины. - Ред) находились в ограниченной зоне, куда нет доступа сотрудников станции, и были расположены в стороне от объекта", - сообщил Гросси.

"Присутствие на объекте таких взрывчатых веществ не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и правилам ядерной безопасности, оно создает дополнительное психологическое давление на сотрудников, хотя, согласно предварительной оценке МАГАТЭ, основанной на собственных наблюдениях и пояснениях администрации, возможные взрывы этих мин не должны сказаться на ядерной безопасности объекта и его защитных систем", - говорится в заявлении Гросси.

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