TV-Moderation

Die eine Ausbildung zum/zur Moderator*in gibt es nicht. Viele Sender erwarten, dass Bewerber*innen das Handwerk bereits

beherrschen. In der Regel werden Moderator*innen über Castings ausgewählt, in denen die Kandidat*innen zeigen müssen, was sie können und ob sie dem gewünschten Format entsprechen.



In unserem Training werden Sie intensiv auf Castings vorbereitet: Sie schreiben selbst Moderationen, präsentieren vor der Kamera im TV-Studio und lernen die richtige Ansprache für unterschiedliche Fernsehformate kennen. Sie lernen den Umgang mit schwierigen Gesprächspartner*innen, erhalten Stimm- und Sprechtraining sowie Hinweise für das passende Styling und Outfit. Auf Wunsch schließt das Training mit der Produktion von Demomaterial (Showreel) für erfolgreiche Bewerbungen ab.



Nach dem Training können die Teilnehmenden



• überzeugend vor der Kamera und am Mikrofon auftreten

• lebendige Moderationstexte schreiben

• mit dem Teleprompter arbeiten

• Interviews souverän führen

• mit Unsicherheiten und Lampenfieber umgehen

• schwierige Situationen und Pannen effizient meistern

• Stimme und Auftreten in der Sendung punktgenau variieren

• mit einem Showreel die eigene Bewerbung professionalisieren.



Online-Anmeldung

Termin

neue Termine in Kürze



Ort

DW Akademie, Bonn

Teilnehmerzahl

2-3

Preis

2 Tage: 1590 Euro / Person

zusätzlich 1 Tag Showreel: 490 Euro



Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

