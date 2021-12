"Spider-Man: No Way Home": Spiel mit Raum und Zeit

Peter Parker ist Spider-Man! Seit dem überraschenden Ende von "Spider-Man: Far from Home", dem zweiten Teil der Trilogie mit Tom Holland als Spinnenmann, ist klar, wer hinter der roten Maske steckt. Niemand anderes als ein Schüler aus dem New Yorker Stadtteil Queens. Dessen Leben ist seitdem auf den Kopf gestellt: Seine Familie wird belästigt, die Klatschpresse hat sich an seine Fersen geheftet und dann verdächtigt ihn auch noch die New Yorker Polizei für den Tod von Bösewicht "Mysterio" verantwortlich zu sein, einem Antagonisten aus früheren Spider-Man-Abenteuern.

Die Spider-Man-Universen verschmelzen

Peter Parker wendet sich daraufhin an Doctor Strange alias Benedict Cumberbatch, einen mächtigen Zauberer aus den Avengers-Abenteuern, und unterbreitet ihm einen Wunsch: Die Welt soll vergessen, dass er Spider-Man ist. Doch es läuft nicht nach Plan... Mit einem Zauber dreht Doctor Strange die Zeit zurück, wodurch verschiedene Parallelwelten miteinander zu verschmelzen beginnen und längst besiegte Superschurken aus früheren Spider-Man-Filmen - wie zum Beispiel der Green Goblin, gespielt von Willem Dafoe - auf den Plan treten.

Bereits Ende August 2021 war der Trailer und damit der Plot zum letzten Teil der Spider-Man-Trilogie "No Way Home" des Regisseurs Jon Watts geleakt worden. Seitdem brodelt die Gerüchteküche: So sollen neben den Superschurken auch die Superhelden aus den vorherigen Spider-Man-Verfilmungen im neuen Teil zu sehen sein. Tobey Maguire schlüpfte von 2002 bis 2007 für "Spider-Man 1-3" in das blau-rote Spinnenkostüm, Andrew Garfield von 2012 bis 2014 für "The Amazing Spider-Man 1-2". Bestätigt wurden diese Gerüchte seitens der Produktionsfirma Sony Entertainment allerdings nicht.

Die "Nostalgie-Karte" wird gezückt

Aber auch so steht fest, dass die Macher auf die "Nostalgie-Karte" setzen und hoffen, dadurch an die früheren Erfolge der Reihe anzuknüpfen. Tom Holland ist der bis dato jüngste Spider-Man und verkörpert nun schon zum dritten Mal den schüchternen Peter Parker in einem Spider-Man-Soloabenteuer. Als Nebendarsteller tauchte er in dieser Rolle zudem in drei Filmen der "Avengers" auf, einer Gruppe von ultimativen Superhelden.

In den letzten 20 Jahren haben sich die Spider-Man-Filme zu den kommerziell erfolgreichsten der Comicschmiede Marvel entwickelt. Allein "Spider-Man: Homecoming", der erste Teil der Trilogie mit Tom Holland, spielte rund 117 Millionen Dollar ein. Für den dritten und letzten Teil, der am 15. Dezember in Deutschland startet, werden ebenfalls hohe Summen erwartet. Der Branchendienst Boxoffice geht von Einnahmen von mindestens 200 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende aus.

Stan Lee mit den von ihm erfundenen Figuren Iron Man und Spider-Man

Dabei hätte es die Figur Spider-Man beinahe nicht gegeben: Als Erfinder Stan Lee 1962 mit seiner Idee zum Spinnenmann an den damaligen Marvel-Herausgeber Martin Goodman herantrat, winkte dieser zunächst ab: Ein Teenager, der sich mit Ängsten und Komplexen herumschlägt, noch dazu ein Wissenschaftsnerd, den die Mädchen links liegen lassen, der soll zum Superheld werden? Wer will denn so etwas lesen?! Doch der 2018 verstorbene Lee blieb hartnäckig und überzeugte Goodman eine Probefolge mit dem neuen Superhelden im "Amazing Fantasy" zu veröffentlichen, einem Magazin, das ohnehin eingestellt werden sollte.

Erfolg des Antihelden

Zunächst ließ Lee den bekannten Zeichner Jack Kirby - der unter anderem dem "Unglaublichen Hulk" Leben eingehaut hatte - einige Skizzen von dem neuen Marvel-Helden anfertigen, verwarf sie aber schnell, da sie auf ihn zu "heroisch" wirkten. Peter Parker sollte an den schüchternen Jungen von nebenan erinnern, ein Antiheld sein, mit dem sich die Leserschaft identifizieren könne. Steve Ditko war es, der schließlich die erste Folge von Spider-Man zeichnete. Ein Wahnsinnserfolg für den damals noch jungen Marvel-Verlag aus New York City, der nur einen Monat später die erste eigene Serie mit Peter Parker alias Spider-Man startete.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch, r.) dreht für Peter Parker (Tom Holland, l.) am Rad der Zeit

Das ist nun fast 60 Jahre her und das Spider-Man-Universum ist zu einem Spider-Man-Imperium herangewachsen. Neben den immer noch erscheinenden Comicheften gibt es Fernsehserien, die bereits erwähnten internationalen Kinoproduktionen sowie Videospiele. Inhaltlich sind die jeweiligen Macher stets dem Original mehr oder minder treu geblieben. Die Trilogie mit Tom Holland setzt an Spider-Mans Anfängen an; Peter Parker ist in den Filmen ein 15-jähriger Schüler, so wie er von Lee ursprünglich konzipiert worden war.

In den Comicheften machte die Figur eine ständige Wandlung durch, was auch mit den verschiedenen Zeichnern und Autoren - Stan Lee machte das Terrain ab 1972 für jüngere Kollegen frei - lag, die Spider-Man "altern ließen" und ihn immer wieder dem Zeitgeist anpassten. So verarbeiteten die Comic-Macher in den 1970er-Jahren auch zunehmend sozialkritische Themen wie Drogenkonsum, die Studentenproteste, den Vietnamkrieg oder auch die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Die Themen mochten sich ändern, doch an Peter Parkers Seite standen stets seine Tante May sowie einige wenige gute Freunde, allen voran Mary Jane Watson, genannt MJ, Peters große Liebe.

Tom Holland mit seinen Co-Stars Zendaya und Jacob Batalon

In leicht abgewandelter Form taucht MJ, gespielt von Zendaya, auch im aktuellen Spider-Man-Film auf. Ob sich zwischen ihr und Peter Parker allerdings eine Liebesbeziehung entwickelt, wie in der Verfilmung mit Kirsten Dunst und Tobey Maguire, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer erst ab dem 15. Dezember 2021, wenn das neue Abenteuer rund um den sympathischen Spinnenmann in die deutschen Kinos kommt. In den USA startet der Film offiziell am 17. Dezember.