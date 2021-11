Eine Geschichte in Bildern, kombiniert mit kurzen Texten, das ist der Comic - eine eigene Kunstform, deren Ursprünge in der Antike liegen und die sich in den letzten Jahrzehnten rasant weiterentwickelt hat.

Der Begriff Comic stammt aus dem Englischen, wo es als Adjektiv allgemein "komisch", "lustig", "drollig" bedeutet.