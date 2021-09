Rekordsumme für Spider-Man-Heft

Das für 3,6 Millionen Dollar (rund drei Millionen Euro) versteigerte Comic-Heft mit dem Titel "Amazing Fantasy No. 15" markiert den Anfang der Erfolgsgeschichte des Superhelden Spider-Man. In dem Band aus dem Jahr 1962 tritt er zum ersten Mal überhaupt im Universum der Superhelden auf, im bis heute legendären Anzug mit Spinnenweben-Muster.

Das teuerste jemals verkaufte Comic-Heft

Bei der verkauften Ausgabe handelt es sich laut dem US-amerikanischen Auktionshaus Heritage Auctions um das teuerste je bei einer Auktion versteigerte Comic-Heft. Als "Amazing Fantasy No. 15" im Jahr 1962 erschien, kostete es gerade mal 12 Cent.



In dem rund 60 Jahre alten Comic wird zum ersten Mal die Geschichte rund um den Jugendlichen Peter Parker und sein Alter Ego Spider-Man erzählt. Darin entwickelt sich Peter zum Helden, der lernt dass "aus großer Kraft große Verantwortung folgen muss". Der Teenager, der als Waisenkind mit den Problemen des Alltags zu kämpfen hat, wurde zum berühmten Kämpfer für Gerechtigkeit. Aus dem Superhelden-Universum ist er heute nicht mehr wegzudenken.

Der 2018 verstorbene Comic-Autor Stan Lee mit seinen Kreationen Iron Man und Spider-Man

Hinter der Geschichte des Spinnenmanns steht der berühmte Comic-Autor Stan Lee, der mithilfe der Koautoren und Zeichner Steve Ditko und Jack Kirby das Marvel-Universum geschaffen hat, das heute auch mit der Avengers-Filmreihe große Erfolge feiert. Der Unglaubliche Hulk und Iron Man stammen aus ihrer Feder, genau wie Spider-Man. Sie machten Marvel, das 1961 aus dem Verlag "Timely Comics" hervorging, zum heute weltberühmten Comic-Imperium.

Der Boom mit den Comic-Heften

Immer wieder erreichen in letzter Zeit die Verkäufe von Comic-Heften Rekordsummen. Vor kurzem wurde bei der Versteigerung eines Superman-Heftes ein Rekordpreis von etwa 2,7 Millionen Euro erzielt - der nun vom Spider-Man-Heft geknackt wurde. Das Geschäft mit den Comic-Heften läuft also. Aber ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Probleme mit sich bringen kann: Im Laufe der 1980er und 1990er-Jahre wurden Marvel-Comics immer aufwendiger produziert und wurden fast nur noch als Sammlerobjekte und Wertanlagen gehortet - zum Lesen waren sie kaum noch gedacht. Doch schließlich platzte die Comic-Blase und Marvel stand kurz vor dem Bankrott.

Neuer Spider-Man-Film kommt in die Kinos

Mit dem Verkauf zahlreicher Filmlizenzen an große Studios konnte sich Marvel erholen, und die zweite goldene Ära des Comic-Imperiums begann. Filmreihen wie "X-Men", "Avengers" oder die "Spider-Man"-Filme gehören heute zu den erfolgreichsten Hollywood-Produktionen und fahren immer wieder Rekordgewinne ein. Damit hat sich Marvel erfolgreich ein neues, zeitgemäßeres Image verpasst.

Was auch den Erfolg des versteigerten Spider-Man-Comics erklären könnte: Noch in diesem Jahr kommt eine Fortsetzung der erfolgreichen Spider-Man-Saga in die Kinos. Der Spinnenmann im neuen Film "Spider-Man: No Way Home" wird gespielt von Hollywood-Jungstar Tom Holland, der an der Seite von Zendaya Coleman für Gerechtigkeit kämpft.