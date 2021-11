Der Academy Award, besser bekannt unter dem Spitznamen Oscar, gilt als der wichtigste Filmpreis. Er wird jedes Jahr von der US-amerikanischen Academy of Motion Picture Arts and Sciences in über 30 Kategorien verliehen.

1929 hieß es zum ersten Mal „….and the Oscar goes to….“ Die Idee zum Academy Award hatten einflussreiche Hollywood-Mogule Ende der 1920er Jahre, als die Filmindustrie in die Krise geraten war. Anfänglich war das Interesse an der Oscar-Verleihung außerhalb der Filmbranche gering, heutzutage sorgen die Nominationen und Spekulationen um die möglichen Gewinner schon lange im Voraus für Schlagzeilen. Die Trophäe ist eine vergoldete Statuette, die einen Ritter mit einem Schwert auf einer Filmrolle darstellt. Der erste Preisträger als bester Hauptdarsteller war 1929 der Deutsche Emil Jannings. Bis heute ist er der einzige Deutsche in dieser Kategorie.