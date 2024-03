Mit der Auszeichnung von "Oppenheimer" hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ihren Hauptpreis (Bester Film) an einen großbudgetierten Blockbuster verliehen. Trotz seiner komplexen Thematik begeisterte das Drama weltweit die Kinobesucher. Der Film war mit 13 Nominierungen bedacht und gewann insgesamt in sieben Kategorien.