Emil Jannings bekannteste Rolle ist wohl der Professor Rath in "Der Blauen Engel". In der Verfilmung von Heinrich Manns Roman "Professor Unrat" spielt er an der Seite von Marlene Dietrich. Den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam er jedoch 1929 für sein Spiel in dem Stummfilmen "Der Weg allen Fleisches" und "Sein letzter Befehl" (Bild). Es waren die ersten Academy Awards überhaupt.