Geboren in Deutschland und aufgewachsen in Frankreich, ist Annabelle Steffes-Halmer in beiden Ländern beheimatet. Ihre Französischkenntnisse und ihre Neugier führten sie nach dem Studium erstmals nach Westafrika. Seitdem ist sie viele Male als Reporterin nach Subsahara-Afrika zurückgekehrt und hat etliche Reportagen für die Deutsche Welle realisiert. Nachdem sie unter anderem die Redaktion Culture Online der Deutschen Welle geleitet hat, ist sie nun Video-Managerin bei der Redaktion Französisch für Afrika.