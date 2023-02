Modemacher und Parfümeur: Paco Rabanne ist tot

Paco Rabanne ist im Alter von 88 Jahre verstorben. Der Modedesigner und Schöpfer weltberühmter Parfüms gilt als einer der prägendsten Figuren der europäischen Mode des 20. Jahrhunderts.

Paco Rabanne arbeitete mit ungewöhnlichen Materialien, zum Beispiel Metall

Auch "Wacko Paco" genannt (deutsch: "verrückter Paco"), machte Rabanne in den 1960er-Jahren durch futuristische Entwürfe auf sich aufmerksam, die als nicht tragbar galten. 1966 präsentierte er bei einer Modenschau in Paris "12 untragbare Kleider": Seine Modells tanzten barfuß über den Laufsteg, gekleidet in Outfits, die aus scharfkantigem Metall und anderen ungewöhnlichen Materialien bestanden.

Ein französisches Modell trägt einen von Paco Rabanne entworfenen Mantel mit Lederaufnähern

Nur zwei Jahre später entwarf er das weltberühmte Kostüm, das Jane Fonda im Science-Fiction-Klassiker "Barbarella" trägt. So läutete er gemeinsam mit Modeschöpfern wie Pierre Cardin das "space age" ("Weltraumzeitalter") in der Mode ein - und verdiente sich den wohl abschätzig gemeinten Spitznamen "der Metallarbeiter", den ihm Coco Chanel verlieh.

"Der Metallarbeiter" bei der Arbeit

Berühmt mit Parfüms: die globale Marke Paco Rabanne

In seiner zweiten Lebenshälfte wurde Rabanne weltweit vor allem durch die Parfüms seines Pariser Modehauses bekannt. Außerdem entwarf er das Kostüm des US-Stars Lady Gaga für die MTV Music Awards 2011. Es bestand vollständig aus Papier.

Vier futuristische Entwürfe von Paco Rabanne, der auch Kostüme für Science-Fiction-Filme entwarf

Rabanne, eigentlich Francisco Rabaneda y Cuervo, wurde 1934 im Baskenland in Spanien geboren. Seine Mutter arbeitete als erste Schneiderin für den Designer Cristobal Balenciaga. Ihre Tätigkeit soll seine Berufswahl entscheidend geprägt haben.

Bei der Met Gala 2022 in New York trug Sabrina Carpenter ein Kleid von Paco Rabanne

Nachdem sein Vater im Spanischen Bürgerkrieg ums Leben gekommen war, flüchtete Rabanne mit seiner Familie nach Frankreich. Er studierte Architektur an der Université des Beaux Arts in Paris und arbeitete zunächst als Designer von Accessoires wie Schmuck, Krawatten und Knöpfen für andere Modeschöpferinnen und -schöpfer. Durch seine Entwürfe machte er Kollegen wie Christian Dior, Yves Saint-Laurent und Pierre Cardin auf sich aufmerksam.

Der französische Schwimmer Alain Gottvalles (l.) stellt 1966 Bademode von Paco Rabanne vor

Ein Anhänger des Mystizismus

Zeit seines Lebens nahm Rabanne die Rolle des Provokateurs ein - und das nicht nur in seinen Entwürfen. Ausgestattet mit einem Hang zur Esoterik soll er zu verschiedenen Zeitpunkten behauptet haben, 78.000 Jahre alt zu sein, Besuch von Außerirdischen empfangen und Gott gesehen zu haben.

Ein berühmtes Parfüm von Paco Rabanne heißt "1 Million"

Der Erfolg seiner Parfümreihe, die er unter dem Dach des spanischen Puig-Konzerns entwickelte, verschaffte ihm weltweiten Ruhm und große Bekanntheit auch über die Modewelt hinaus. "Sein Erbe wird unvergessen bleiben", hieß es in einer Stellungnahme, die der Puig-Konzerns am Freitag (3.2.2023) veröffentlichte und in der sie den Tod des "visionären Designers" bekanntgab.

cl/nf mit dpa/afp/ap