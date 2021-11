Wolfgang Joop

"Freiwillige Ausreise" ist Unwort des Jahres

"Freiwillige Ausreise" ist das Unwort des Jahres. Das gab die zuständige Experten-Jury am Freitag (19.1.) in Köthen in Sachsen-Anhalt bekannt. Das Wort stehe in einem schiefen Verhältnis zur Realität.