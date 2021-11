Lady Gaga ist eine US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin.

Am 28. März 1986 in New York als Stefani Germanotta geboren, feierte Lady Gaga 2008 mit ihrem Debütalbum "The Fame" und der Single "Poker Face" erste Erfolge. Es folgten Songs wie "Paparazzi" und "Born this Way" sowie mehrere Grammy-Auszeichnungen. Für ihre Rolle in der Miniserie "American Horror Story: Hotel" erhielt sie zudem einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin.