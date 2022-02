SAG-Awards verliehen

Hollywoods Schauspielerverband, die "Screen Actors Guild" (SAG), hat am Sonntagabend im kalifornischen Santa Monica seine Trophäen vergeben. Während der Feierlichkeiten bekundeten zahlreiche Stars ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und verurteilten die russische Invasion, darunter Lady Gaga, Meryl Streep, Nicole Kidman, Benedict Cumberbatch und Michael Keaton. Michael Douglas und Tyler Perry trugen Anstecker in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau.

Der Moderator des Abends, Leslie Odom, bekannt für seine Rolle im Musical "Hamilton", hatte die jährliche Preisverleihung mit den Worten eröffnet: "Wir haben einen Platz in unseren Herzen für die Ukraine und senden unsere Gedanken, Gebete und Hoffnungen für den bevorstehenden Frieden."

Die SAG-Awards sind Oscar-Vorboten

Die SAG-Awards gelten als Vorboten für die Ende März anstehende Oscar-Verleihung. Zu den großen Gewinnern des Abends gehörte der US-amerikanische Schauspieler Will Smith, der sich für seine Hauptrolle in "King Richard" über den ersten SAG-Award seiner Laufbahn freuen durfte. In dem Sportdrama verkörpert er den ehrgeizigen Vater der Tennis-Ikonen Serena und Venus William.

Glücklicher Gewinner: Will Smith

Jessica Chastain setzte sich mit ihrer Rolle in The Eyes of Tammy Faye", als exzentrische TV-Evangelistin gegen Kolleginnen wie Lady Gaga ("House of Gucci") und Nicole Kidman ("Being the Ricardos") durch. In der Topsparte um den Ensemble-Preis schlug das Gehörlosen-Drama "Coda" Konkurrenten wie "Belfast", "House of Gucci" und "King Richard".

"Coda"-Schauspieler Troy Kotsur holte zudem die Trophäe als bester Nebendarsteller. Der 53-Jährige ist damit der erste gehörlose Schauspieler, der einen SAG-Award gewonnen hat. Der Film von US-Regisseurin Sian Heder dreht sich um eine Tochter (Emilia Jones) gehörloser Eltern, die Sängerin werden möchte. Die gehörlose Schauspielerin Marlee Matlin spielt ihre Mutter. Der Preis für die beste Nebendarstellerin ging an Ariana DeBose für das Filmmusical "West Side Story".

Der Cast von "Coda" bedankt sich für die Auszeichnung

Ehrenpreis für Helen Mirren

Die britische Schauspielerin Helen Mirren (s. Artikelbild) wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. "Das klingt so großartig", sagte Mirren in ihrer Rede, nachdem ihr die britische Schauspielerin Kate Winslet, die Trophäe überreicht hatte. "Ich nehme an, dass ich noch am Leben bin, also bin ich nach diesem Maßstab wohl geeignet." Die Oscargewinnerin verriet auch ihr Mantra, das hinter ihren Erfolgen stehe: "Sei pünktlich und sei kein Arsch."

In ihrer Rede dankte die 76-Jährige zudem den Schauspielerinnen und Schauspielern, die ihre Laufbahn geprägt hätten: Als Vorbilder sowie als Kolleginnen und Kollegen. Für Mirren ist es der sechste SAG-Award ihrer Karriere. Die Awards wurden in diesem Jahr zum 28. Mal vergeben. In der Vergangenheit wurden die SAG-Gewinner auch bei den Oscars mit Preisen bedacht.

(tön, ash/ dpa, sagawards.org)