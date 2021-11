Yves Saint Laurent war ein französischer Modeschöpfer und Unternehmer. Er galt als "Revolutionär" des Modedesigns, seine Kreationen für die gehobene Damenmode waren stilbildend.

Saint Laurent wurde 1936 in der französischen Kolonie in Algerien geboren. Er besuchte die Modeschule in Paris und kam mit 18 Jahren zu Dior. Nach fünf erfolgreichen Jahren dort, drei davon als künstlerischer Leiter, gründete er seine eigene Modelinie. Saint Laurents Vorliebe für androgyne Formen galt als bahnbrechend. Seinem klassischen Stil blieb er zeitlebens treu. Er starb 2008 in Paris.