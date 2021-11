Coco Chanel gründete in Paris eine Modeimperium. Obgleich sie selbst aus einfachsten Verhältnissen kam, schuf sie Modeklassiker für die High Society.

Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel (1883-1971) wurde nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. Als Jugendliche lebte sie zeitweise in einem Waisenhaus. Doch sie hatte Ziele und Träume, ging nach Paris, entwarf Hüte und schlichte, elegante Kleider. Schließlich gründete sie das Modelabel Chanel. 1921 ließ sie einen Duft für moderne Frauen entwickeln, der bis heute das meistverkaufte Parfum der Welt ist: "Chanel No. 5". Wenig später kreierte sie das "kleine Schwarze". Nach dem Zweiten Weltkrieg erschien bei Chanel das Tweed-Kostüm, auch das legendär, weil es Frauen zu einem selbstbewussten Auftritt im Geschäftsleben verhalf. Auch die Präsidentengattin Jackie Kennedy trug Chanel. 1971 starb Coco Chanel mit 87 Jahren in Paris.