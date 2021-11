Fashion Week

Von Prêt-à-porter bis Haute Couture: Auf den internationalen Fashion Weeks zeigen Mode-Designer ihre neuesten Kollektionen. Die berühmtesten Modemetropolen sind Mailand, London, New York, Berlin - und natürlich Paris.

Die internationalen Modewochen oder Fashion Weeks finden zwei mal im Jahr statt: Sie zeigen entweder die kommende Frühjahrs- und Sommermode oder die neuen Herbst-/Winterkollektionen. In den Modemetropolen versammeln sich dann alle, die in der Branche was zu sagen haben: Top-Designer, Haute Couturiers, Nachwuchs, Starmodels, It-Girls - und jede Menge Prominenz. So ist es immer interessant zu beobachten, welche illustren Gäste bei den Schauen in der Front Row sitzen. Die Mutter aller Fashion Weeks findet in Paris statt - das prunkvolle Finale am Ende der internationalen Modewochen. Hier zeigen die Modehäuser der Königsklasse ihre Kollektionen: Von Chanel bis Dior, von Vuitton bis Versace.