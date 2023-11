EURO 2024 in Deutschland: Fünf Fragen, fünf Antworten

Welche Teams sind qualifiziert?

Deutschland wird zum zweiten Mal nach 1988 alleiniger Gastgeber einer Fußball-Europameisterschaft sein. Vom 14. Juni (Eröffnungsspiel in München) bis zum 14. Juli 2024 (Finale in Berlin) spielen 24 Mannschaften den neuen Europameister aus. Neben dem DFB-Team als gesetzter Gastgeber sind bisher qualifiziert: Albanien, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Schottland, die Schweiz, Serbien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, die Türkei und Ungarn.

Zuletzt lösten am Montag (20. November) Italien, Slowenien und Tschechien ihre EM-Tickets. Bei den Tschechen trat trotz des Erfolgs Nationaltrainer Jaroslav Silhavy überraschend zurück. Als Grund gab er den "enormen Druck" an. Für Titelverteidiger Italien wurde das "Auswärts-Endspiel" gegen die Ukraine in Leverkusen zur Zitterpartie mit glücklichem Ende: Das 0:0 reichte, um die erneute EM-Teilnahme zu sichern.

Titelverteidiger Italien - hier Stürmer Gianluca Scamacca - qualifizierte sich erst im letzten Gruppenspiel Bild: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Wie werden die restlichen Teilnehmer ermittelt?

Aktuell sind 20 der 24 EM-Plätze vergeben. In der Gruppe D fällt die Entscheidung über Platz zwei hinter der Türkei an diesem Dienstag: in einem Fernduell zwischen dem WM-Dritten Kroatien (gegen Armenien) und Wales (gegen die Türkei). Die restlichen drei EM-Plätze werden Ende März 2024 in drei Playoff-Turnieren mit jeweils vier Mannschaften ausgespielt, die sich über die Nations League dafür qualifiziert haben.

Elf der zwölf Teams stehen fest: Georgien, Luxemburg, Finnland, Bosnien-Herzegowina, Israel, Griechenland, die Ukraine, Kasachstan, Estland, Polen und Island. Die letzte Mannschaft ist jene, die sich in der EM-Qualifikationsgruppe D nicht direkt qualifizieren kann, also entweder Kroatien oder Wales.

Wann werden die Gruppen ausgelost?

Die Vorrundengruppen werden am 2. Dezember (ab 18 Uhr MEZ) in der Hamburger Elbphilharmonie ausgelost. Julian Nagelsmann weiß offenbar noch nicht genau, was auf ihn zukommt. "Ich glaube, dass man sitzt", sagte der Bundestrainer und räumte schmunzelnd ein: "Ich weiß nicht, wie das Setting ist. Vielleicht steht man auch und wartet, wer einem zugelost wird."

Die Hamburger Elbphilharmonie ist am 2. Dezember Schauplatz der Gruppenauslosung Bild: Jonas Walzberg/picture alliance/dpa

Die Mannschaften sind auf vier Lostöpfe verteilt, abhängig vom Abschneiden in ihrer Qualifikationsgruppe. Die über die Playoffs qualifizierten drei Teams landen in Lostopf 4. Gastgeber Deutschland ist als Kopf der Gruppe A gesetzt und bestreitet damit das Eröffnungsspiel am 14. Juni.

Wie werden die restlichen EM-Eintrittskarten vergeben?

Die erste Phase der Ticketvergabe ist bereits gelaufen. Für die rund 1,2 Millionen Eintrittskarten gab es nach Angaben der UEFA rund 20 Millionen Bewerbungen. Nach der Gruppenauslosung am 2. Dezember folgt die nächst Phase, bei der rund eine Million Karten auf den Markt kommen. Weitere rund 500.000 Tickets sollen dann nach den Playoffs im März in den Verkauf gehen. Insgesamt gibt es für die 51 Turnier-Spiele also rund 2,7 Millionen Tickets. Alle Eintrittskarten sind personalisiert und werden ausschließlich digital ausgestellt.

Wie ist die EM-Stimmung in Deutschland?

Als einziges Team kann Gastgeber Deutschland schon vor der Gruppenauslosung die Vorrunde planen: Das DFB-Team gastiert nach dem Auftakt in München bei seinen weiteren Gruppenspielen in Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt am Main (23. Juni).

Turnierdirektor Philipp Lahm sieht die EM auf einem guten Weg Bild: Srecko Matic/DW

Doch aufgrund der großen Enttäuschungen bei den WM-Turnieren 2018 und 2022 (jeweils Aus in der Vorrunde), der unbefriedigenden EM 2021 (Aus im Achtelfinale) und der auch in diesem Jahr durchwachsenen Auftritte des DFB-Teams ist die Vorfreude im Gastgeberland noch verhalten.

Turnierdirektor Philipp Lahm zeigte sich dennoch zufrieden mit dem aktuellen Stand der Vorbereitungen. Immerhin stehe die deutsche Politik hinter dem Großereignis. "Insgesamt spüre und sehe ich diese Unterstützung schon", sagte der Weltmeister von 2014. Der frühere Kapitän der Nationalmannschaft sprach von einem "aktuell sehr guten und vertrauensvollen Austausch mit der Regierung, auch wenn es hier oder da aus unserer Sicht vielleicht noch schneller gehen könnte".