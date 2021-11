Die Niederlande sind eine parlamentarische Monarchie in Westeuropa. Das Land grenzt im Norden und Westen an die Nordsee, im Süden an Belgien und im Osten an Deutschland.

Die Hauptstadt der Niederlande ist Amsterdam, der Regierungssitz allerdings Den Haag. Die Niederlande gehörten zu den Gründungsmitgliedern der EWG, also des Vorläufers der Europäischen Union.