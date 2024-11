Faktencheck: Video zeigt nicht Angriff auf israelische Fans

Drei Tage nach den Ausschreitungen rund um das Fußballspiel zwischen Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv steht die internationale Berichterstattung darüber stark in der Kritik. Ein Video, das eine niederländische Fotografin auf der Plattform X veröffentlicht hat, wurde von vielen Medienhäusern benutzt - und dabei falsch eingeordnet.

Was sind die Hintergründe? In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es rund um das Europa-League-Spiel des niederländischen Erstligisten Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv zu schweren Ausschreitungen zwischen israelischen Fans auf der einen und einheimischen Fans sowie propalästinensischen Anhängern auf der anderen Seite. Laut Polizei gab es an mehreren Orten im Zentrum Amsterdams Unruhen, 62 Menschen wurden festgenommen, sowie fünf Personen ins Krankenhaus gebracht.

Die Angriffe auf israelische Fans in Amsterdam haben international Entsetzen ausgelöst. Allerdings hatten nach Angaben der Polizei zuvor auch Maccabi-Anhänger randaliert und provoziert. Sie verbrannten unter anderem palästinensische Flaggen.

Um dies zu illustrieren, wurde mehrfach das Video der niederländischen Fotografin Annet De Graaf verwendet, das die Gewalttaten der israelischen Fans zeigen soll. Es wurde jedoch von vielen großen Medienhäusern bei der Berichterstattung falsch eingeordnet. Die Beiträge mit den falschen Behauptungen wurden von vielen Nutzenden geteilt und weiter verbreitet (Beispiel )

So zeigten Medien wie die Tagesschau (ARD), BILD , Wall Street Journal , Channel 4 , FAZ und BBC entweder Teile dieses Video oder Screenshots davon.

Behauptung: "Israelische Fans wurden gejagt und geschlagen, was israelische und niederländische Politiker als antisemitischen Angriff bezeichneten", titelt etwa das Wall Street Journal hier .

Auch die Bild Zeitung benutzt einen Screenshot aus dem Video mit der Aufschrift: "'Die Hatz auf Juden ist wieder ausgebrochen': Arabischer Mob jagt Fußballfans in Amsterdam".

DW-Faktencheck: Falsch.

Das Video der niederländischen Fotografin Annet De Graaf zeigt in Wirklichkeit Anhänger des israelischen Fußballclubs Maccabi Tel Aviv, die rund um den Hauptbahnhof von Amsterdam Einheimische angreifen. Es zeigt also nicht Pro-Palästinenser, die Israelis jagen, wie von mehreren Medien falsch behauptet wurde, sondern israelische Fußballfans, die Einheimische und pro-Palästinensische Fußballfans angreifen.

Ein weiteres Video eines jungen niederländischen Reporters, Ome Bender, belegt die Version von Annet De Graaf, weil es die Gewaltszenen aus einem anderen Winkel zeigt.

Nach den Ausschreitungen von Donnerstagabend hatte die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema (Mitte) ein Demonstrationsverbot für das Wochenende angekündigt Bild: Koen Van Weel/ANP/IMAGO

Viele Nutzende haben in den sozialen Netzwerken mehrfach auf die Falschverwendung der Bilder hingewiesen, genauso wie die Fotografin De Graaf selbst. Sie erklärten, dass es sich bei den Tätern um israelische und nicht um pro-palästinensische Fußballfans handele.

De Graaf hat in einem viralen Post die Medien gebeten, ihr Material richtig einzuordnen und sich bei ihr zu entschuldigen. Ein Journalist der Tagesschau ist dieser Bitte bereits nachgekommen. Die Tagesschau selbst hat das Video überarbeitet und eine neue Version ins Netz gestellt.

Die Deutsche Welle hatte die Bilder zunächst auch nicht richtig eingeordnet, aber mittlerweile eine Korrektur unter dem Post veröffentlicht. Dort steht, dass "die Clips, die mit X/iAnnet markiert sind, falsch eingeordnet wurden. Die Urheberin des Clips sagt, dass sie die Fans von Maccabi gefilmt hat, die Einwohner von Amsterdam vor dem Hauptbahnhof angegriffen haben."

Auch andere Medien haben mittlerweile die Videosequenzen ausgetauscht oder gelöscht, bzw. Korrekturen veröffentlicht.

Die genaue Identität der Männer ist noch unklar. Eine Sprecherin der Amsterdamer Polizei sagte in einem Gespräch mit der DW, dass das Video der niederländischen Fotografin Gegenstand der laufenden Ermittlungen sei. Derzeit könne die Polizeibehörde keine Auskunft über die Identität der Täter auf dem Video geben.