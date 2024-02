Rayna Breuer ist in Bulgarien, Kroatien und Deutschland aufgewachsen. Nach dem Studium der Politikwissenschaften in Bonn und Rechtswissenschaften in Graz absolviert sie das DW-Volontariat und arbeitet fortan als Multimediajournalistin für diverse Redaktionen innerhalb und außerhalb der Deutschen Welle (darunter Deutschlandfunk, MDR, SWR und WDR). Sie interessiert sich für die Entwicklungen in Ost- und Südosteuropa, das sie beruflich und privat regelmäßig bereist. Nebenbei schreibt sie Romane. Ihr Debüt „Platte 317“ handelt von dem Zusammenbruch des Kommunismus in Bulgarien.