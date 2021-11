EU-Grenzzaun zerstört Träume

Kroatien und Slowenien sind beide EU-Mitglieder. Trotzdem teilt diese Länder nicht nur eine Grenze, sondern an vielen Stellen sogar ein zusätzlicher Sicherheitszaun. Der Grund: Damit wollte Slowenien die illegale Migration an der Schengen-Außengrenze stoppen. Die Folgen dieser Entscheidung spürt Denis Cizar am eigenen Leib. Sein Traum vom ökologischen Agrotourismus wurde brutal zerstört.