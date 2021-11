Schottland ist seit 1707 ein Landesteil Großbritanniens. Hauptstadt ist Edinburgh. Der Dudelsack, der Kilt und der Whisky sind die international bekanntesten Elemente der schottischen Kultur.

In den vergangenen Jahrzehnten ist in Schottland eine starke Bewegung für eine Abspaltung vom Vereinigten Königreich entstanden. Am 18. September stimmten die Schotten allerdings mehrheitlich gegen eine Loslösung.