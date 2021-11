Estland ist das nördlichste Land des Baltikums. Es grenzt im Süden an Lettland, im Osten an Russland sowie im Norden und Westen an die Ostsee. Es hat eine Fläche von rund 45.000 Quadratkilometern.

Der seit 1991 unabhängige Staat ist Mitglied der Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Estland ist zudem Mitglied des Europarats, der NATO, der OSZE und der der OECD. Seit 2011 gehört das Land der Eurozone an.