DFB-Frauenelf im Spagat zwischen WM-Quali und EM-Vorbereitung

In Cottbus treffen die DFB-Frauen im WM-Qualifikationsspiel auf Bulgarien, dann in Chemnitz auf Serbien. Im Basislager in Dresden soll die Zeit bereits zur Vorbereitung auf die EM 2022 in England genutzt werden.