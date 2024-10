Thomas Tuchel wird Englands Fußball-Nationaltrainer

Thomas Tuchel wird neuer englischer Fußball-Nationaltrainer. Der englische Verband FA gab bekannt, dass der 51-Jährige den Posten ab Januar 2025 übernimmt. Der Vertrag mit Tuchel sei bereits am 8. Oktober unterzeichnet worden, so die FA. Der ehemalige Coach unter anderem des FC Chelsea, von Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund und des FC Bayern München ist damit der erste Deutsche auf dem wichtigsten Trainerposten im Mutterland des Fußballs. Neben Tuchel wurde auch dessen langjähriger Assistent Anthony Barry verpflichtet.

Sehnsucht nach erstem großen Titel seit 1966

Tuchel wird England zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada führen. "Unser Ziel war es, ein Trainerteam zu verpflichten, das uns die bestmögliche Chance gibt, ein großes Turnier zu gewinnen", sagte FA-Chef Mark Bullingham: "Thomas und das Team sind mit voller Entschlossenheit darauf fokussiert, uns die bestmögliche Chance zu geben, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen." Er sei "sehr stolz" und werde "alles tun, um England erfolgreich und die Fans stolz zu machen", sagte Tuchel laut der Mitteilung des englischen Verbands.

Zunächst wurde nicht bekannt gegeben, ob sein Vertrag auch bis zur EM 2028 läuft, die England zusammen mit Schottland, Wales und Nordirland sowie Irland ausrichten wird. Tuchel soll den "Three Lions", wie die englische Nationalmannschaft genannt wird, den ersten großen Titel seit dem WM-Triumph 1966 bescheren. Bei den Europameisterschaften 2021 und 2024 waren die Engländer knapp am Titel vorbeigeschrammt. 2021 hatten sie sich beim Finale im heimischen Wembley-Stadion in London im Elfmeterschießen Italien geschlagen geben müssen. Im vergangenen Sommer bei der EM in Deutschland hatten sie das Endspiel gegen Spanien mit 1:2 verloren. Anschließend war der englische Nationaltrainer Gareth Southgate nach acht Jahren auf dem Posten zurückgetreten.

Champions-League-Triumph mit Chelsea

Tuchel ist nicht der erste ausländische Trainer der Engländer. Zuvor hatten bereits der Schwede Sven-Göran Eriksson (Januar 2001 bis Juli 2006) und der Italiener Fabio Capello (Dezember 2007 bis Februar 2012) die englische Nationalmannschaft betreut.

Sein bislang größter Erfolg: 2021 gewann Tuchel mit dem FC Chelsea die Champions League Bild: Susana Vera/REUTERS

Für die englischen Fußballfans ist Tuchel ein alter Bekannter. Anfang 2021 übernahm er den FC Chelsea und führte den Klub auf Anhieb zum Gewinn der Champions League geführt. Im September 2022 trennte sich der Chelsea vom deutschen Coach, der anschließend nach einer Auszeit beim deutschen Rekordmeister FC Bayern anheuert. Sein Vertrag dort wurde nach der Saison 2023/2024 aufgelöst. Seitdem gab es immer wieder Spekulationen über neue Engagements Tuchels. In der englischen Nationalmannschaft wird der Trainer nun ein Wiedersehen mit Kapitän Harry Kane feiern, der unter ihm bereits bei den Bayern spielte.