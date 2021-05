Faktencheck: Wie sinnvoll sind Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche?

Wie ist der Stand bei Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche?

In den USA und in Kanada wird der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer bereits seit einigen Wochen bei Jugendlichen und älteren Kindern angewendet. Dort wurden bereits mehrere Millionen 12- bis 15-Jährige mit dem Vakzin geimpft.

Nachdem der BioNTech-Impfstoff in der Europäischen Union bislang erst ab 16 Jahren zugelassen war, hat die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) an diesem Freitag (28.05.) auch grünes Licht für die Impfung von 12- bis 15-Jährigen gegeben.

Am Tag zuvor hatten Bund und Länder bereits vereinbart, dass sich Kinder ab zwölf Jahren vom 7. Juni an in Deutschland generell gegen Corona impfen lassen können - falls es zu einer Zulassung durch die EMA komme. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), Kinder und Jugendliche in Deutschland gegen das Coronavirus impfen zu lassen, gibt es jedoch bislang noch nicht.

Japan will das Vakzin von BioNTech/Pfizer in Kürze ebenfalls für Minderjährige ab zwölf Jahren zulassen. Indessen hat auch Moderna angekündigt, im Juni weltweit Zulassungsanträge für seinen SARS-CoV2-Impfstoff für Kinder und Jugendliche zu stellen. Das Vakzin habe bei einer klinischen Studie mit Teilnehmern im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren eine Wirksamkeit von 100 Prozent gezeigt und sei gut vertragen worden, erklärte das Unternehmen.

Über 2,5 Millionen Kinder im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren wurden in den USA bereits gegen Corona geimpft

Trotz dieser Entwicklungen gibt es weiterhin Diskussionen darüber, wie sinnvoll das Impfen von Kindern und Jugendlichen gegen COVID-19 ist. Mehrere deutsche Mediziner machten vor kurzem in einem Positionspapier darauf aufmerksam, welche Aspekte bezüglich Corona-Impfungen bei Kindern zu berücksichtigen seien.

Die DW hat einige verbreitete Argumente zu diesem Thema überprüft. Welche Rolle spielen die 12- bis 15-Jährigen in der Pandemiebekämpfung? Wie anfällig sind sie für COVID-19? Wie steht es um die Sicherheit des bisher einzigen zugelassenen Impfstoffes für Kinder und Jugendliche? Dabei konzentriert sich die DW allein auf die Faktenlage. Ethische Fragen rund um die Nutzen-Risiko-Erwägung und die Grundrechte von Kindern und Jugendlichen werden in diesem Faktencheck nicht überprüft.

Reicht es nicht, Erwachsene zu impfen, um auch Kinder durch die Herdenimmunität zu schützen?

Die Annahme, dass Kinder vor COVID-19 allein durch das Impfen der Erwachsenen geschützt werden können, ist falsch. Statistisch gesehen ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen an der Weltbevölkerung zu hoch, um bei der durch Impfungen angestrebten Herdenimmunität gegen COVID-19 ausgeklammert werden zu können.

Noch vor einem Jahr hielt die WHO eine Durchimpfungsrate von 60 bis 70 Prozent dafür für nötig. Mittlerweile haben viele Experten, inklusive des führenden US-Immunologen Anthony Fauci, diese Angabe weit nach oben auf 85 Prozent korrigiert und angesichts der neuen Varianten sogar Zweifel an der Erreichbarkeit dieses Ziels geäußert. In Deutschland geht der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, davon aus, dass für die Pandemiebewältigung "deutlich über 80 Prozent" der Bevölkerung durch eine Impfung oder Genesung immunisiert sein müssen.

Dabei liegt der Anteil der Kinder und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahre in der Weltbevölkerung nach Schätzungen der UN-Abteilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten (UN DESA) bei rund 30,2 Prozent, das entspricht etwa 2,35 Milliarden Personen.

In Deutschland ist der Anteil der unter 18-Jährigen nach Angaben des Statistischen Bundesamts mit rund 16,4 Prozent der Bevölkerung deutlich geringer.

Man könnte also annehmen, im Falle Deutschlands reiche die Impfung aller Erwachsenen aus. Immerhin wurden bisher bereits gut 42 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft.

Eine Herdenimmunität der Gesellschaft ist ohne geimpfte Kinder schwer zu erreichen

Nichtsdestotrotz spricht sich der deutsche Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) für Impfungen von 12- bis 16-Jährigen aus - auch im Hinblick auf die angestrebte Herdenimmunität.

"Wenn wir alle Erwachsenen in Deutschland impfen würden, dann ist es natürlich eine verschwindend geringe Menge", erklärt Axel Gerschlauer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Pressesprecher des BVKJ im DW-Gespräch. "Da wir aber sehr viele Erwachsene haben, die wir nicht erreichen werden, sind auch diese etwa drei Millionen (Kinder und Jugendlichen) total wichtig, denn wir wissen alle nicht genau, wie viele Millionen wir wirklich impfen müssen, um die Herdenimmunität zu erreichen. Wenn wir von 80 Millionen Bundesbürgern ausgehen, dann aber von 80 Prozent davon (die man mit Impfungen erreicht, Anm. d. Red.), dann wird es total knapp, wenn man eine gesamte Bevölkerungsgruppe auslässt. Und deshalb brauchen wir die Kinder und Jugendlichen auch mit im Boot", so Gerschlauer.

Ähnliche Sorgen gibt es auch in anderen Ländern, bestätigt Karina Top, kanadische Impfstoff-Forscherin und Dozentin für pädiatrische Infektiologie an der Universität Dalhousie, der DW. "Das Erreichen der Herdenimmunität hängt davon ab, ob ausreichend Erwachsene geimpft werden. Und ich weiß, dass viele Länder besorgt sind, weil viele Erwachsenen nicht geimpft werden wollen. So beobachten wir zum Beispiel die Verlangsamung bei der Impfkampagne in den USA, während man mit allen Menschen durch ist, die unbedingt geimpft werden wollten. Jetzt kommt man bei der Gruppe an, die etwas schwer zu überzeugen ist. Also wird die Impfung der Kinder und Jugendlichen wichtig".

Sind Kinder und Jugendliche außer Gefahr, weil es bei ihnen seltener schwere Krankheitsverläufe gibt und die Sterblichkeitsrate niedriger ist?

Pauschal zu sagen, dass Kinder und Jugendliche keine schweren Verläufe haben, ist irreführend. Richtig ist zwar: Die Mehrzahl der Kinder hat laut RKI einen asymptomatischen oder milden Krankheitsverlauf.

Eine italienische Studie von 2020 beispielsweise kam zu dem Schluss, dass Jugendliche unter 18 ein geringeres Risiko haben, schwer zu erkranken. Von 3836 erkrankten Kindern und Jugendlichen hatten 4,3 Prozent einen schweren Verlauf, vier Personen starben. Internationale Kinderkardiologen sagen, dass lediglich 0,6 bis 2 Prozent der Kinder auf Intensivstationen behandelt werden müssten. Sehr selten traten nach Infektionen auch Herzinsuffizienzen auf.

Der American Academy of Pedriatics zufolge wurden seit Beginn der Pandemie 3,85 Millionen Kinder in den USA positiv auf COVID-19 getestet. Davon mussten etwa 0,1 bis 1,9 Prozent im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt starben etwa 0,3 Prozent der infizierten Kinder (etwa zwei Drittel der US-Staaten lieferten Daten dazu).

Kinder infizieren sich laut Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) insgesamt etwa genauso häufig wie Erwachsene, erkranken aber grundsätzlich seltener. "Dieser altersabhängige Unterschied ist auch von anderen Infektionserkrankungen bekannt und wird darauf zurückgeführt, dass die Immunzellen von Kindern und Jugendlichen anders auf Erreger reagieren als die Erwachsener", schreibt das BMBF auf seiner Webseite. Das Immunsystem scheine mit zunehmendem Alter weniger effektiv zu arbeiten. Ob das auch auf eine Corona-Infektion zutrifft, ist allerdings noch nicht untersucht worden.

Laut aktuellen Ergebnissen der Datensammlung der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie wurden seit dem Ausbruch der Pandemie 1548 stationär behandelte Kinder und Jugendliche mit einem SARS-CoV-2-Direktnachweis in Deutschland oder Österreich gemeldet (Stand: 23. Mai 2021). 74 (knapp 5 Prozent) davon wurden auf der Intensivstation behandelt. In rund 35 Prozent der Fälle waren die Kinder im Alter zwischen sechs und 16 Jahren. Der mit 46 Prozent größte Anteil bei den gemeldeten Fällen liegt jedoch - wie die Grafik zeigt - bei den Babys, die ein Jahr und jünger sind.

Gleichzeitig verweist der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) darauf, dass elf Prozent aller Mädchen und 16 Prozent der Jungen unter 17 Jahren in Deutschland laut KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) an einer chronischen Erkrankung leiden. "Als Beispiel seien mal die schwer herzkranken Kinder genannt oder auch Patienten mit Trisomie 21, die tatsächlich trotz des jungen Alters ein erhöhtes Risiko haben, auch einen schweren Verlauf zu erleiden. Und für diese Kinder müssen wir einfach dringend ein Impfangebot aufsetzen. Da geht es um Individualschutz, nicht um den Herdenschutz", fordert Axel Gerschlauer vom BVKJ.

Kann man bei Kindern den gleichen COVID-19-Impfstoff verwenden?

Die Studienlage zur Wirkung der COVID-19 Impfstoffe bei Kindern und Jugendlichen ist derzeit sehr dünn - Impfstoffe werden in der Regel zunächst an Erwachsenen getestet. Die Zulassung des BioNTech/Pfizer-Impfstoffs für Kinder im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren durch die EMA erfolgte auf Basis einer Studie mit gut 2000 Kindern in diesem Alter. Von den rund 1000, die dabei den Impfstoff erhielten, sei kein einziges an COVID-19 erkrankt, hieß es, in der Vergleichsgruppe, die ein Placebo gespritzt bekam, seien 16 erkrankt.

In Kanada und den USA war die Zulassung von BioNTech/Pfizer nach einer Studie mit 2260 Teilnehmern im entsprechenden Alter erfolgt. Dabei bekamen 1131 Teilnehmer das Vakzin. Der Impfstoff ist laut dem Unternehmen bei dieser Altersgruppe zu 100 Prozent effektiv - also effektiver als in jeder anderen bisher getesteten Gruppe.

Die vergleichsweise geringe Anzahl an Studienteilnehmern hält die kanadische Impfstoffforscherin Karina Top für angemessen. "Wir haben so viele Daten und Erfahrungswerte bei 16-Jährigen und Älteren, die an den größeren Studien teilnahmen. Über 100 Millionen Impfdosen von BioNTech/Pfizer wurden weltweit verimpft, so dass wir über die Erfahrung und Angaben über die Effektivität und Sicherheit dieses Impfstoffes verfügen." Insbesondere die ähnlichen Ergebnisse bei den 16- bis 25-Jährigen machten die Erweiterung der Anwendung auf die Altersgruppe von 12- bis 15-Jährigen sinnvoll, so Karina Top.

"Trotzdem müssen wir die Sicherheit von Impfstoffen immer weiter überwachen, nachdem sie für die Verwendung in der Bevölkerung zugelassen wurden, da man selbst bei 30.000 Personen in einer Studie keine sehr seltenen unerwünschten Ereignisse feststellen kann, die bei einem von 100.000 auftreten oder einem von einer Million", warnt die Wissenschaftlerin.



Was die COVID-19-Impfung für die Kinder unter zwölf Jahren angeht, sind sich sowohl der deutsche Kinderarzt Axel Gerschlauer als auch die kanadische Forscherin Karina Top einig: Die Eins-zu-Eins-Übertragung von einem Erwachsenenimpfstoff auf Kinder sei nicht möglich.

An sich sei es nicht unüblich, dass der gleiche Impfstofftyp bei Kindern und Erwachsenen verwendet wird, erklärt Karina Top. Manchmal, wie zum Beispiel beim Tetanus-Impfstoff, unterscheidet sich die Rezeptur für Babys von der für Kinder und Jugendliche. Bei anderen Impfstoffen verwende man für verschiedene Altersgruppen eine unterschiedliche Anzahl an Dosen. "Zum Beispiel beim HPV-Impfstoff können wir bei Personen unter 14 Jahren zwei Dosen verabreichen, zumindest in Kanada. Aber 15-Jährige und Ältere brauchen die dritte Dosis, weil die Reaktion nicht ganz so stark ist."

Das Immunsystem der kleineren Kinder reagiere auf die Impfstoffe eben anders als das der Jugendlichen und Erwachsenen, so die Experten. Es bedarf daher einer ausführlichen Suche nach der sicheren und effektiven Dosierung des jeweiligen Impfstoffes. Aktuell führt BioNTech/Pfizer Studien mit Kindern von sechs Monaten bis elf Jahren durch. Auch Impfstoffhersteller wie Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson testen ihre Impfstoffe bereits an jüngeren Kindern - Ergebnisse gibt es dazu noch nicht.