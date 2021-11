Donald Trump ist seit Januar 2017 der 45. Präsident der USA. Vor dem Einzug ins Weiße Haus war er als Unternehmer und TV-Entertainer tätig. Bei der Präsidentenwahl im November 2020 unterlag er Herausforderer Joe Biden.

Trumps Amtszeit war geprägt von einer national ausgerichteten Außen- und Wirtschaftspolitik und stand unter dem Motto "America First". Trump kündigte internationale Vereinbarungen, wie etwa das Pariser Klimaabkommen, auf und begann einen Handelsstreit mit China, in deren Folge sich beide Länder mit Strafzöllen überzogen. Zudem versuchte Trump, die Migration in die USA radikal zu begrenzen. Sein Niederlage bei den Präsidentenwahlen am 3. November 2020 weigert sich Trump anzuerkennen und versucht das Ergebnis juristisch anzufechten.