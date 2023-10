Kathrin Wesolowski

Seit September 2020 arbeitet Kathrin als freie Videoreporterin und Autorin für die DW, seit Anfang 2021 ist sie fester Bestandteil des DW-Faktencheckteams. Ihre Themenschwerpunkte sind Internationales, Gesellschaft, Politik und Faktenchecks. Am liebsten recherchiert sie im Ausland, bisher unter anderem in Brasilien, Myanmar und Georgien. 2022 zählte das Medium Magazin Kathrin zu den Top 30 bis 30 Journalist*innen in Deutschland.

Kathrin gibt Workshops zu Faktenprüfung und Propaganda. Zuvor studierte sie Journalistik und Anglistik an der TU Dortmund und an der Tec de Monterrey in Mexiko. Ihr Volontariat absolvierte sie beim Hessischen Rundfunk. Bisher arbeitete Kathrin als freie Journalistin unter anderem für Arte, NBC, den dpa-Themendienst, den HR, den WDR und das ZDF. 2019 arbeitete sie zudem festangestellt für das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv.