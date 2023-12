Die kuriosesten Fakes 2023

2023 gab es viele Fake News, vor allem zu emotionalen Ereignissen wie beispielsweise Kriegen und Krisen und Breaking News. Es gab aber auch bizarre Fakes, auf die wir zurückschauen können. Das DW-Faktencheckteam hat zehn besonders kuriose Fakes rausgesucht.

1. Nein, dieses Video zeigt nicht Wolodymyr Selenskyj beim Bauchtanz

Immer wieder gibt es Deepfakes, die angeblich Selenskyj zeigen - wie dieses hier beim Bauchtanz.

Seit dem Angriff Russlands in der Ukraine im Februar 2022 kursieren viele falsche Informationen zu beiden Ländern. Dabei ist oft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj selbst das Ziel von Hetzkampagnen. Wie in diesem Fall: Dieses Video zeigt angeblich, wie Selenskyj in einem hautengen, glitzernden goldenen Kostüm zu Bauchtanzrythmen tanzt. DW-Recherchen zeigen: Bei dem Video handelt es sich um ein Deepfake, bei dem das Gesicht des Präsidenten auf den Körper eines Tänzers gelegt wurde.

2. Nein, Schweden organisiert kein Sex-Sportturnier

In Schweden wird es keine Sex-Meisterschaft geben.

Im Juli ging die bizarre Behauptung um die Welt, Schweden habe Sex zum Sport erklärt und organisiere ein Sex-Turnier - auch viele internationale Medien berichteten darüber, darunter die Times of India , eine der angesehensten Zeitungen Indiens. In einem Bericht hieß es, Schweden wolle ein Turnier veranstalten, bei dem die Teilnehmer täglich bis zu sechs Stunden lang miteinander schlafen sollen, um zu ermitteln, wer der Beste ist.

Diese Behauptung ist falsch, wie DW-Recherchen zeigen: Göteborgs-Posten, eine der großen schwedischen Tageszeitungen, berichtete, ein schwedischer Besitzer mehrerer Stripclubs namens Dragan Bratic habe beantragt, Sex als Sportart einzustufen. Der schwedische Sportverband habe diesen Antrag allerdings im Mai abgelehnt, bestätigte dieser der DW.

3. Nein, das virale Foto von gebrauchten Kondomen, die gereinigt und als neu verkauft werden, stammt nicht aus Kenia

Dieses Foto von gebrauchten Kondomen stammt nicht aus Kenia. Bild: Facebook

Auf einem Foto sind dutzende Fotos von scheinbar benutzten Kondomen zu sehen. Dazu heißt es in mehreren Facebook-Posts Anfang des Jahres, sechs Studierende aus Kenia seien festgenommen worden, weil sie gebrauchte Kondome gereinigt und neu verkauft hätten.

Die Behauptung ist falsch, wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt. Laut einem Nachrichtenbericht von 2020 wurden tatsächlich fast 324.000 benutzte Kondome gereinigt und wiederverkauft - aber nicht in Kenia, sondern in Vietnam. Und nicht von sechs Studierenden, sondern von einer kleinen Manufaktur in Vietnam.

4. Nein, ein Röntgenbild zeigt nicht eine lebende Kakerlake in einem Brustkorb

Die Kakerlake wurde mit einem Bearbeitungsprogramm eingefügt - damit ist das Bild ein Fake. Bild: Facebook

"In einem staatlichen Krankenhaus in Kenia wurde ein Patient geröngt und ihm wurde gesagt, dass sich eine lebende Kakerlake in seiner Brust befand", schrieben diverse Facebook-Nutzer im Mai 2023 und posteten dazu ein angebliches Röntgenbild mit einer riesigen Kakerlake im Brustkorb. Doch das Bild ist gephotoshoppt, wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt: Das Originalröntgenbild wurde auf einer radiologischen Webseite veröffentlicht - und darauf ist gar keine Kakerlake zu sehen.

5. Nein, Chia-Samen helfen nicht dabei, Diabetes unter Kontrolle zu bekommen

Dieser Fake-Arzt verbreitet Desinformation

Spätestens seit diesem Jahr haben immer mehr Menschen einen einfachen Zugang zu Künstlicher Intelligenz (KI). Und so gibt es auch immer mehr Videos, in denen KI-generierte "Ärzte" Gesundheitstipps geben. Dieses Video ging viral, in dem ein KI-Arzt behauptet, Chia-Samen würden dabei helfen, Diabetes unter Kontrolle zu bekommen.

Nicht nur der Arzt ist ein Fake, auch die Behauptung ist falsch, wie DW-Recherchen zeigen. Chia-Samen können laut Studien zwar einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben und auch antidiabetische Wirkungen haben, aber laut Experten können sie weder Diabetes heilen noch die Zuckerkrankheit unter Kontrolle bekommen.

6. Nein, Joe Biden trug auf diesem Foto im Juni 2023 keine Windeln

Dieses Bild von Joe Biden wurde manipuliert. Bild: Twitter

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden ist 81 Jahre alt - und immer wieder wird behauptet, er sei zu alt für sein Amt. Im Juni 2023 kursierte in einigen Ländernein angebliches Foto von ihm, auf dem er auf dem Boden kniet und eine Windel aus seiner Hose rausschaut. Doch das Bild ist manipuliert, wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt. Tatsächlich fiel Biden im Juni 2023 bei einer Feier der US Air Force Academy hin - zahlreiche Videos und Fotos von dem Sturz zeigen aber, dass er dabei keine Windel trug. Das Bildmaterial wurde also bearbeitet und somit manipuliert.

7. Nein, diese TikTokerin gewinnt keine Klage, weil sie ohne ihre Zustimmung geboren wurde

Diese TikTokerin ist bekannt für Satire - die manche Menschen aber auch für wahr halten. Bild: TikTok

Schon 2022 machte die TikTokerin Kass Theaz ein Video, in dem sie behauptete, ihre Eltern zu verklagen, da sie sie nicht um Erlaubnis gefragt hätten, ob sie geboren werden möchte. Diese Klage habe sie gewonnen, sagte sie in einem anderen Video im Juni 2022 . Im November 2023 ging es erneut um die Welt, bekam tausende neuer Klicks und hat mittlerweile über 3.5 Millionen Views. Ihre Eltern müssten ihr jetzt jeden Monat 5.000 US-Dollar Schadensersatz zahlen, weil sie ohne ihre eigene Zustimmung geboren wurde, behauptet sie darin.

Die Kommentare unter dem Video zeigen, wie viele Nutzer ihr glauben - doch es handelt sich um Satire, wie sich schnell feststellen lässt, wenn man sich den beliebten TikTok-Account näher anschaut. In ihrem Profil steht, es handele sich um einen Satire-Account.

8. Nein, es gibt keine Belege dafür, dass ein 1955 verlorenes amerikanisches Flugzeug nach 37 Jahren wieder aufgetaucht ist

Die Behauptung über ein verlorenes Flugzeug von 1955, das angeblich 37 Jahre später wieder auftauchte, kursiert immer wieder (Symbolbild). Bild: Christian Offenberg/IMAGO

Ein Flugzeug sei im Jahr 1955 von New York aus gestartet, verloren gegangen - und 37 Jahre später in Miami, Florida, wieder gelandet, heißt es in einem viralen Facebookpost . Für diese Behauptung gibt es keinerlei Belege, wie eine Recherche der Faktencheckorganisation Agence France-Presse zeigt. Es gibt keine Daten von US-Behörden dazu, dass 1955 überhaupt ein Flugzeug von New York aus gestartet und danach verloren gegangen ist. Zudem wurde die Geschichte zunächst von einer US-amerikanischen Boulevard-Zeitung veröffentlicht, die dafür bekannt ist, fiktionale Inhalte zu veröffentlichen.

9. Nein, das Tauchboot Titan wurde nicht leer aufgefunden

Über das Tauchboot wurden zahlreiche Fakes veröffentlicht. Bild: DW

Dieses tragische Ereignis ging um die Welt: Am 18. Juni machten sich fünf Menschen mit der Firma OceanGate in einem Mini-U-Boot auf den Weg, die 1912 gesunkene Titanic zu besichtigen. Doch kurze Zeit später ging die Verbindung zu den Insassen verloren und Rettungsteams versuchten, das Tauchboot zu finden. Schnell berichtete die ganze Welt darüber, und auch auf Social Media meldeten sich viele Nutzer zu Wort: Ein angeblicher CNN-Screenshot ging viral. "Das vermisste OceanGate-Tauchboot wurde leer aufgefunden" hieß es darauf. Doch dies war ein klarer Fake, wie unsere Recherchen zeigten.

Schaut man sich den Screenshot des angeblichen CNN-Beitrags genauer an, fällt auf, dass er nicht das aktuelle Design des Nachrichtensenders hat: Der Fake-Screenshot zeigt das alte Layout von CNN in rot, das aktuelle Design ist schwarz. Zudem zeigt das angebliche Titelbild des Fake-Artikels nicht das "Titan"-U-Boot, sondern ein Tauchboot mit dem Namen "Cyclops 1". Auch weitere Infos im Text des angeblichen Screenshots sind fehlerhaft.

10. Nein, Disney World entfernte nicht Cinderellas Schloss

Das Cinderella Schloss in Disney World in Florida ist für viele Touristen eine Hauptattraktion. Bild: John Raoux/AP/picture alliance

Fake News über Disney sind seit Jahren sehr beliebt. Im November verbreitete eine Webseite , der Vergnügungspark Disney World in Orlando, im US-Bundesstaat Florida, habe innerhalb einer Nacht das berühmte rosa Schloss von Cinderella entfernt. Diese Behauptung wurde auch in einem Video auf TikTok verbreitet und mehr als eine Millionen Mal angeschaut.

Bei dem Artikel wie auch bei dem Video handelt es sich aber um Satire, wie ein Blick auf das Impressum der Webseite zeigt. Zudem kann man auch auf aktuellen Aufnahmen aus dem Vergnügungspark weiterhin das Wahrzeichen des Parks sehen. Cinderellas Schloss steht also immer noch.