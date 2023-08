Faktencheck: Diese Fakes kursieren zum Putsch in Niger

Nach dem Militärputsch in Niger bleibt die Lage unklar. Gleichzeitig verbreiten Nutzer in den sozialen Medien zahlreiche falsche Behauptungen dazu. Das DW-Faktencheckteam hat drei von ihnen überprüft.

Nach dem Sturz des Präsidenten Mohamed Bazoum ist die Sicherheitslage in Niger noch immer unklar. Zahlreiche europäische Staatsangehörige sind bereits aus dem westafrikanischen Land evakuiert worden. Auf Social Media werden derweil Videos und Behauptungen zur aktuellen Lage in Niger verbreitet. Das DW-Faktencheckteam hat einige davon überprüft.

Zeigt dieses Video eine Trainingseinheit der nigrischen Armee?

Behauptung: "Ein seltsames Bild des Trainings der nigrischen Armee, um mit den Putschisten umzugehen", behauptet ein Twitter-Nutzer , der ein Video teilt, das mehr als 200.000 Aufrufe erhält. Das Video zeigt eine Art Kampf-Performance von Dutzenden Menschen in Uniform.

DW-Faktencheck: Falsch

Dieses Video zeigt nicht die nigerianische Armee Bild: Twitter

In dem Video trainiert nicht die Armee aus Niger, sondern der "Nigerian Youth Service Corps" (NYSC) . Das Programm aus Nigeria, nicht aus Niger, entsendet College- und Universitätsabsolventen aus Nigeria für ein Jahr in ein Orientierungslager, um nach eigenen Angaben "nigerianischen Jugendlichen Disziplin beizubringen, indem ihnen eine Tradition des Fleißes bei der Arbeit und des patriotischen und loyalen Dienstes für Nigeria in jeder Situation, in der sie sich befinden, anerzogen wird."

Durch eine Online-Recherche fanden wir das gleiche Video , das bereits am 7. Juli 2022 auf Facebook gepostet wurde (hier archiviert) . Laut der Videobeschreibung zeigt es "NYSC-Mitglieder, die aggressiv trainieren, um 'Unsicherheit und Banditentum' zu bekämpfen".

Weiter heißt es, die Szene spiele sich im Benue-Orientierungslager in Nigeria ab. Tatsächlich gibt es ein NYSC-Camp im Bundesstaat Benue . Ein Vergleich mit anderen Bildern, die auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht wurden, zeigt: Die Auszubildenden dort tragen die gleiche Uniform wie in dem Video, in dem angeblich die Armee aus Niger zu sehen sein soll. Auf Instagram fanden wir das gleiche Video (hier archiviert) wieder, gepostet am 5. Juli 2022.

Leuchten ohne Uranimporte aus Niger weniger Glühbirnen in Frankreich?

Behauptung: Eine von drei Glühbirnen in Frankreich werde mit Uran aus dem Niger betrieben, während 90 Prozent der Nigrer keinen Strom hätten, behaupten mehrere Nutzer auf Twitter.

DW-Faktencheck: Falsch

Die Behauptung, dass jede dritte Glühbirne in Frankreich mit Uran betrieben wird, der bei der Erzeugung von Kernenergie benötigt wird, sei nicht realistisch, erklärt Phuc-Vinh Nguyen, Wissenschaftler für Energiepolitik am Jacques Delors Institut in Paris, gegenüber DW.

Uran ist ein Schwermetall, das als Brennstoff für Kernspaltungsreaktoren verwendet wird. Niger ist einer der größten Uranlieferanten für die Europäische Union (EU) und daher auch für Frankreich wichtig. Denn hier lieferten im Jahr 2020 Atomkraftwerke etwa 70 Prozent des Stroms. Somit ist Frankreich auf Uranimporte aus anderen Ländern, unter anderem Niger, angewiesen.

Laut Nguyen hat Frankreich in den letzten zehn Jahren etwa 15 Prozent seiner Uranlieferungen aus Niger bezogen. Der Experte stützt sich bei seinen Berechnungen auf offizielle Daten der französischen Behörden. Institutionen wie die Elektrizitätsgesellschaft "Électricité de France" (EDF) oder das französische Umweltministerium nannten der DW auf Anfrage keine konkreten Zahlen.

Niger liefert nach Angaben der Euratom-Versorgungsagentur (ESA) etwa 24 Prozent des Urans in die EU, hat aber nur einen Anteil von etwa fünf Prozent an der weltweiten Uranproduktion.

Zahlreiche europäische Staatsangehörige sind nach dem Putsch bereits aus Niger evakuiert worden Bild: AFP

Der Putsch in Niger wirft die Frage auf, wie abhängig Frankreich, ehemalige Kolonialmacht in Niger, und die EU von nigrischen Uranlieferungen sind. Die Europäische Kommission befürchtet laut eigenen Angaben keinen Mangel an Kernbrennstoff für die europäischen Kernkraftwerke, von denen die meisten in Frankreich stehen.

"Es besteht derzeit kein Versorgungsrisiko", sagte Kommissions-Sprecher Adalbert Jahnz am 1. August 2023 in Brüssel . Und weiter erklärte er: "Mittel- und langfristig gibt es genügend Ressourcen auf dem Weltmarkt, um den Bedarf der EU zu decken."

Für Frankreich sieht Nguyen derzeit ebenfalls keine Gefahr von Versorgungsengpässen. "Frankreich verfolgt beim Uran eine Strategie der Diversifizierung", sagte er gegenüber der DW. Außerdem sei es möglich, Uran zu lagern und Frankreich verfüge über Vorräte für mindestens zwei bis drei Jahre.

Kaum Zugang zu Elektrizität

Social-Media-Nutzer implizieren, dass Frankreichs Uranimporte aus Niger direkt für die niedrige Elektrifizierungsrate in Niger verantwortlich sind. Ramchandra Bhandari, Professor für Energieversorgungssysteme an der Technischen Hochschule (TH) Köln , sieht hier jedoch keinen direkten Zusammenhang.

Wahr ist, dass Niger eine der niedrigsten Elektrifizierungsraten Westafrikas hat. Nach Angaben der Weltbank hatten im Jahr 2021 rund 81 Prozent der nigrischen Bevölkerung keinen Zugang zu Strom. Andere Quellen gehen sogar davon aus, dass die Zahl noch etwas höher liegt: Das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OHCA) schätzt, dass mehr als 80 Prozent keinen Zugang zu Strom haben.

Ein Grund dafür sei die fehlende Infrastruktur im Land, sagte Bhandari der DW. "Die Infrastruktur im Niger ist nicht darauf ausgelegt, Uran für die eigene Stromversorgung zu nutzen", sagte er. Für Niger sei es einfacher, Strom aus erneuerbaren Energien sowie aus Erdgas- oder Kohlekraftwerken zu gewinnen. Die Stromerzeugung im Land ist aber immer noch gering: Niger importiert etwa 70 Prozent seines Stroms aus dem Nachbarland Nigeria. Doch Nigeria stellte zuletzt die Stromlieferungen nach Niger wegen des Militärputsches ein.

Zeigt dieses Video die nigerianische Armee bei Kämpfen in Niger?

Behauptung: Ein virales TikTok-Video (hier archiviert) zeigt angeblich die nigerianische Armee, die in Niger kämpft. Zu sehen ist, wie Schüsse abgefeuert werden und Soldaten in ein Dorf eindringen.

DW-Faktencheck: Falsch.

Dieses Video zeigt nicht die nigerianische Armee in Niger Bild: TikTok

Das TikTok-Video hat mehr als eine Million Aufrufe und wurde von mehreren Nutzern geteilt. In dem Video marschieren Dutzende Soldaten mit Gewehren durch ein Dorf, einige von ihnen schießen. Doch das Video ist alt und zeigt nicht die nigerianische Armee, die in Niger kämpft. In den Kommentaren unter dem Video behaupten mehrere TikTok-Nutzer, die Szenen hätten sich in Sierra Leone und nicht in Niger abgespielt.

Über eine Online-Recherche auf YouTube fanden wir heraus, dass das Originalvideo von der US-amerikanischen Nachrichtenagentur Associated Press (AP) am 21. Juli 2015 veröffentlicht wurde. In dem TikTok-Video ist das abgeschnittene Logo von AP (Associated Press) am rechten Rand des Bildschirms zu erkennen. Laut der Bildunterschrift des ursprünglichen AP-Videos zeigt es Szenen aus dem Jahr 1998. Ein Fernsehteam der AP nahm hier die nigerianische Interventionstruppe ECOMOG in Sierra Leone auf.