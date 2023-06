Atomkraft ohne Risiko?

Kernkraft produziert hochradioaktiven Müll. Liegt das vielleicht an den falschen Zutaten? Was wäre, wenn statt Uran das Metall Thorium verwendet würde?

Abfälle aus Thorium-Kraftwerken sollen viel kürzer Strahlung abgeben als herkömmlicher Atommüll. Schon vor Jahrzehnten wurden Thorium-Reaktoren entwickelt. Dennoch konnte sich die Technologie nie durchsetzen. Warum?

Außerdem bei diese Woche bei Projekt Zukunft:

Erstes Atommüll-Endlager in Frankreich

Die Kernenergie liefert 75 Prozent des französischen Stroms. Im Norden des Landes ist jetzt das erste Endlager geplant.

Die Röntgen-Revolution

Röntgenstrahlen sind elektromagnetische Wellen, produziert mit Hilfe von negativ geladenen Elementarteilchen, entdeckt vor 128 Jahren.

Kleine Welten ganz groß

In Teilchenbeschleunigern erreichen Elektronen beinah Lichtgeschwindigkeit und produzieren dabei bis zu 70 Tausend Röntgen-Blitze pro Sekunde. Das Ziel: neue Verfahren und Produkte entwickeln auf der Grundlage von Bildern wie aus einer anderen Welt.

Frag doch! Wieviel Masse verliert die Sonne pro Sekunde und wieviel Energie kann sie erzeugen?

In jeder Sekunde verwandelt unser Heimatstern vier Millionen Tonnen Materie in Energie. Für die Sonne so gut wie nichts. Auch durch den sogenannten Sonnenwind verliert unser Heimatstern an Masse.

