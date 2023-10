Faktencheck: Viele Fakes rund um Hamas-Angriff auf Israel

Der jüngste Großangriff der militant-islamistischen palästinensischen Gruppe Hamas auf Israel hat Hunderte Menschen das Leben gekostet. Die Terroristen hatten ihren Großangriff am Samstag gestartet, verschleppten zahlreiche Menschen als Geiseln in den Gazastreifen. Nach israelischen Gegenschlägen sind laut UN-Angaben über 120.000 palästinensische Zivilisten auf der Flucht.

Während Israel den Kriegszustand ausgerufen hat, kursieren in den Sozialen Netzwerken wie TikTok, Instagram, X und Telegram unzählige Videos von der Situation vor Ort. Für manche Beobachter übersteigt die aktuelle Fake-Flut die von bisherigen Konflikten deutlich. Viele Meldungen und Videos, die angeblich Angriffe, Kampfhandlungen und Reaktionen dokumentieren, zeigen aber in Wahrheit etwas ganz anderes.

Zeigt dieses Video, wie israelische Soldaten palästinensische Mädchen kidnappen?

Behauptung: Ein Video (hier archiviert ) auf X zeigt angeblich, wie israelische Soldaten zwei kleine Mädchen entführen. Die Urheberin des Videoposts schrieb "Latest: Cowardly Israeli soldiers kidnapped 6-year-old and 3-year-old Palestinian girls" ("Aktuell: Feige israelische Soldaten entführen 6 und 3 Jahre alte palästinensische Mädchen"). Das Video wurde mehrere Hunderttausend Mal angesehen.

Videostill aus dem angeblichen aktuellen Kidnapping-Video Bild: @Venora_mark/X

DW Faktencheck: Falsch.

In den vergangenen Tagen sind online verstärkt Videos aufgetaucht, auf denen gekidnappte Kinder zu sehen sein sollen. Laut Medienberichten haben Hamas-Terroristen Kinder entführt. Und pro-palästinensische Accounts behaupten, dass in israelischen Gegängnissen palästinensische Frauen und Kinder festgehalten würden. Ob die zahlreichen Social-Media-Videos wirklich das zeigen, was jeweils behauptet wird, ist in vielen Fällen fraglich.

Im vorliegenden Fall kann DW-Faktencheck nachweisen, dass das Video in Wirklichkeit schon mindestens zwei Jahre alt ist. Eine Bilderrückwärtssuche führt zu Youtube: Dort ging das gleiche Video 2021 auf dem Kanal TRT World Now, Teil des türkischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, online. Laut den Angaben auf Youtube werden die weinenden und schreienden Mädchen nicht gekidnappt oder gefangen genommen, sondern sie bitten israelische Polizisten, ihren Bruder freizulassen. Schaut man sich das Video genau an, erkennt man auf dem Auto den Schriftzug "Police", also Polizei. Zudem ist auf dem Ärmel eines Polizisten das Wappen der israelischen Polizei erkennbar.

Sowohl in den aktuellen Social-Media-Posts als auch im älteren Youtube-Video ist jeweils ein Instagram-Account im Bild. Verfolgt man diese Spur und sucht in Kombination mit einigen Suchworten nach dem Profil, stößt man auf einVideo des millionenfach gefolgten Nachrichten-Accounts eye.on.palestine auf Instagram. Es wurde am 24. Mai 2021 gepostet und scheint das Originalvideo zu sein. Der Beschreibung zufolge fordern darin palästinensische Mädchen israelische Polizisten auf, einen 10-Jährigen nicht unter dem Vorwand festzunehmen, er habe Steine geworfen. Die Szene hat sich demnach in Beit Hanina in Jerusalem abgespielt. Mit dem aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat das Video nachweislich nichts zu tun.

Zeigt dieses Video, wie Dutzende Hamas-Terroristen Israel angreifen?

Behauptung: Dieses TikTok-Video (hier archiviert ) mit mehr als zwei Millionen Views zeigt angeblich, wie Dutzende Hamas-Kämpfer mit Gleitschirmen nach Israel einfliegen.

Dieses Video (auf dem Bild ein Ausschnitt) zeigt keine Hamas-Kämpfer mit Gleitschirmen, sondern ägyptische Fallschirmspringer Bild: 🇦🇫_kabuli_🇦🇫/TikTok

DW-Faktencheck: Falsch.

Auf dem Video, das einen Ort in Israel zeigen soll, sind Palmen und ein weißes Gebäude zu sehen, auf das zahlreiche Paraglider zufliegen. Unsere Recherchen zeigen: Die Behauptung ist falsch. Das Video zeigt keine Szenen in Israel, sondern in Ägypten. Mithilfe einer Bilderrückwärtssuche fanden wir heraus, dass das Gebäude eine ägyptische Militärakademie in Kairo zeigt.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man auf dem Video auf dem Gebäude eine ägyptische Flagge und davor das Wappen der Militärakademie . Zudem sind die angeblichen Gleitschirme Fallschirme, die ebenfalls die Flagge Ägyptens zeigen. Während man mit ersteren mehrere Kilometer weit fliegen kann, dienen Fallschirme im Prinzip nur dazu, langsamer zu fallen. Auf dem Video ist wahrscheinlich eine militärische Übung zu sehen. Das Original fanden wir nicht.

Unterstützt Cristiano Ronaldo in diesem Video die Palästinenser?

Behauptung: "Star-Fußballer Cristiano Ronaldo unterstützt Palästina", schreiben verschiedene Nutzende auf X (ehemals Twitter) und posten ein Video (hier archiviert ), in dem der portugiesische Fußball-Star angeblich nach einem Spiel im Stadion eine palästinensische Flagge hochhält.

Screenshot von Social-Media-Post: Der nur verschwommen sichtbare Fußballspieler ist nicht Cristiano Ronaldo Bild: @M_Arif61/X

DW-Faktencheck: Falsch.

Das virale Video mit mehr als 50.000 Views ist ein Fake - es zeigt weder Cristiano Ronaldo, noch ist es aktuell. Zu sehen ist der marokkanische Nationalspieler Jawad El Yamiq, der nach dem Sieg gegen Kanada in der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Qatar eine palästinensische Flagge schwenkte. Das berichteten damals mehrere internationale Medien und dokumentierten es auch mit Fotos .

Das gleiche Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, ist im richtigen Kontext beispielsweise auf YouTube zu finden. Schaut man genau hin, ist zu erkennen, wie ein Mann neben El Yamiq auch eine marokkanische Flagge schwenkt. Das marokkanische Team feierte bei der WM mehrmals mit palästinensischen Flaggen.