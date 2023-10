Israel ordnet komplette Abriegelung des Gazastreifens an

Die israelische Regierung hat nach dem verheerenden Großangriff der terroristischen Hamas auf Israel eine komplette Abriegelung des palästinensischen Gazastreifens angekündigt. Verteidigungsminister Joav Galant sagte: "Es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben."

Aus dem Gazastreifen heraus schossen Hamas-Terroristen auch an diesem Montag Raketen auf Israel ab. In Jerusalem und Tel Aviv wurde Luftalarm ausgelöst. Medien berichteten von Einschlägen in den südisraelischen Küstenstädten Aschkelon und Aschdod sowie in Sderot. Mehrere Menschen wurden verletzt. Seit Samstagfrüh wurden nach Armee-Angaben rund 4400 Raketen auf Israel abgefeuert.

"Sieben bis acht Orte noch umkämpft"

Außerdem befinden sich nach wie vor Hamas-Terroristen auf israelischem Territorium. Die Armee sprach am Montag von "sieben bis acht Orten" in Israel, die nach wie vor umkämpft seien. "Es dauert länger als erwartet, die Dinge wieder in eine defensive Sicherheitslage zu bringen", sagte Oberstleutnant Richard Hecht vor Journalisten. Hamas-Terroristen seien immer noch in der Lage, nach Israel einzudringen. Inzwischen habe man rund 300.000 Reservisten zusammengezogen. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, bestätigte ein Armeesprecher.

Die israelische Luftwaffe bombardierte in der vergangenen Nacht weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen. Man habe unter anderem ein Gebäude angegriffen, in dem Angehörige der Hamas untergebracht waren, sowie mehrere Kommandozentralen, teilten Israels Verteidigungskräfte (IDF) am frühen Montagmorgen im Nachrichtendienst Telegram mit. Über Nacht hätten "Kampfjets, Hubschrauber, Flugzeuge und Artillerie der israelischen Armee mehr als 500 terroristische Ziele der Hamas und des Islamischen Dschihad im Gazastreifen getroffen", hieß es ergänzend vom Militär.

Im Zuge des israelischen Gegenangriffs sind nach Angaben des UN-Nothilfebüros (OCHA) mehr als 123.000 Palästinenser innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht. Die Menschen seien aus Angst um ihre Sicherheit geflüchtet oder weil ihre Häuser zerstört worden seien, hieß es.

Einsatzkräfte vor dem Festivalgelände in der Negev-Wüste Bild: MENAHEM KAHANA/AFP

260 Festival-Besucher ermordet

Die Hamas-Islamisten hatten während ihres Großangriffs am Samstag auch das Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen attackiert. Augenzeugen sprechen von einem Massaker. Internetvideos zeigen, wie die Feiernden vor den Schüssen der Angreifer fliehen. Die Terroristen haben auch zahlreiche Menschen von dort in den Gazastreifen verschleppt.

Bei dem verheerenden Hamas-Angriff auf Israel, Gefechten mit Hamas-Terroristen und Gegenschlägen im Gazastreifen sind bereits mehr als 1200 Menschen getötet worden, darunter mehr als 700 Israelis. Die Zahl könnte angesichts vieler Schwerverletzter weiter steigen.

Feuer und Rauch über Gaza-Stadt nach den israelischen Vergeltungsangriffen Bild: Mahmud Hams/AFP

Zahlreiche Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilten bei einer Dringlichkeitssitzung am Sonntag in New York den massiven Angriff der terroristischen Hamas auf Israel. Die Reaktion erfolgte jedoch nicht einstimmig, wie der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Robert Wood, nach der Sitzung betonte. "Es gibt eine ganze Reihe von Ländern, welche die Angriffe der Hamas verurteilt haben. Aber es sind offensichtlich nicht alle", sagte Wood, ohne Staaten wie Russland explizit zu nennen.

Die USA verlegen als Reaktion auf den Konflikt den Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Außerdem seien Vorbereitungen getroffen worden, um Luftwaffengeschwader der Air Force mit ihren Kampfjets in die Region zu verlegen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Israels Streitkräften werde zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung gestellt, erklärte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

se/fab/stu/rb/ack/ (AFP, AP, dpa, Reuters, KNA)