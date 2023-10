Weitere Angriffe auf Israel - Hisbollah greift auch ein

Terroristen der radikal-islamischen Hamas haben aus dem palästinensischen Gazastreifen weitere Raketen auf Israel abgefeuert. In mehreren Städten, darunter Tel Aviv und Aschkelon, schlugen am frühen Sonntag Geschosse ein. Es gab mehrere Verletzte. Israels Militär reagierte mit weiteren Luftschlägen auf Ziele in dem Küstenstreifen.

Die Armee evakuiert inzwischen die israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden, sagte der israelische Armeesprecher Richard Hecht. Das Militär erklärte das Gebiet um den Gazastreifen herum zum Sperrgebiet.

Es gebe noch acht Punkte im Süden des Landes, wo nach möglichen Angreifern gesucht werde, sagte Hecht weiter. Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an.

Die radikalislamische Hisbollah-Miliz im Libanon griff Sonntagfrüh mit Raketen und Granaten Ziele im nordisraelischen Grenzgebiet an. Es gehe um Ziele im Gebiet der Schebaa-Farmen. So sei eine Radaranlage beschossen worden, erklärte die Hisbollah, die eng mit dem schiitischen Iran verbündet ist. Der Angriff sei "in Solidarität mit dem palästinensischen Volk" erfolgt.

Die Beobachtermission der Vereinten Nationen (UN) im Libanon, UNIFIL, bestätigte, mehrere Raketen seien aus dem Südosten Libanons auf das von Israel besetzte Gebiet abgefeuert worden. Die Schebaa-Farmen gehören nach Auffassung der UN zu den 1967 von Israel besetzten syrischen Gebieten. Syrien und die Hisbollah im Libanon betrachten die kleine Region als libanesisches Territorium.

UN-Beobachter im südlichen Libanon an der Grenze zu Israel Bild: Aziz Taher /REUTERS

Israels Militär erwidert die Angriffe

Die Armee erwiderte nach Angaben eines Sprechers der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) die Hisbollah-Angriffe mit Artillerie. Die entsprechende Region im Libanon sei unter Feuer genommen worden, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari im Onlinedienst X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

Die USA, Kanada und Israel stufen die Hisbollah als Terrororganisation ein, in der EU gilt dies nur für den militärischen Zweig der Hisbollah. Die Bundesregierung sprach im Frühjahr 2020 ein allgemeines Betätigungsverbot für die Hisbollah in Deutschland aus.

Israelische Soldaten vor der von Hamas-Terroristen zerstörten Polizeiwache der Stadt Sderot im südlichen Teil des Landes Bild: Ronen Zvulun/REUTERS

Netanjahu ruft Gaza-Bewohner zum Verlassen des Gebiets auf

Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hatte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu am Samstagabend eine harte Reaktion angekündigt. Er sprach nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts von einem "schwarzen Tag" für sein Land, wofür sich Israel "rächen" werde. Alle Bewohner des Gazastreifens wurden aufgefordert, die Region zu verlassen. "Ich sage den Bewohnern von Gaza: Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein", betonte der israelische Regierungschef.

"Wir beginnen einen langen und schwierigen Krieg, der uns durch einen mörderischen Angriff der Hamas aufgezwungen wurde", sagte Netanjahu. Die israelische Armee werde die Verstecke der Terroristen in "Trümmer" legen. Die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas - die von Israel, den USA und der EU als Terrororganisation eingestuft wird - und des Islamischen Dschihad in Gaza sollten so zerstört werden, "dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen".

Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts in Tel Aviv Bild: Haim Zach/GPO/AA/picture alliance

Auf einer Sitzung des Sicherheitskabinetts wurde unter anderem beschlossen, die Einfuhr von Strom-, Brennstoff- und Warenlieferungen in den Gazastreifen abzuschneiden.

Hunderte von Toten, tausende Verletzte

Nach vorläufigen Angaben der Behörden wurden in Israel bislang mindestens 300 Menschen getötet und fast 1600 verletzt. Auf Seiten der Palästinenser im Gazastreifen wurden nach jüngsten Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums 313 Menschen getötet und knapp 2000 verletzt.

Israelische Medien melden unterdessen, dass Geiseln, die in einem Haus in Ofakim an der Grenze zum Gazastreifen festgehalten worden seien, von israelischen Soldaten befreit werden konnten. Sie hätten das Gebäude nach stundenlangen Verhandlungen gestürmt und zehn Terroristen getötet, berichteten die Nachrichten-Website Ynet und der Sender i24NEWS. Dabei seien drei israelische Soldaten verwundet worden.

se/fab/rb/ack (AP, AFP, dpa, epd, KNA, Reuters)