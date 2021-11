Vereinte Nationen

Wichtigste Aufgaben der Vereinten Nationen (UN) sind die Wahrung und notfalls die Wiederherstellung des Weltfriedens sowie die Überwachung des Völkerrechts. Insgesamt sind mehr als 190 Staaten Mitglied der Organisation.

Zentrales politisches Organ ist die Generalversammlung UNGA (General Assembly), in der Vertreter aller Mitgliedsstaaten sitzen. Der Sicherheitsrat UNSC kann als einziges Gremium der UN für alle Mitglieder verbindliche Beschlüsse treffen. Die Verwaltung ist Aufgabe des UN-Sekretariats mit Büros in New York, Genf, Wien und Nairobi.