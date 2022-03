UN-Sicherheitsrat

Der Sicherheitsrat ist ein Organ der Vereinten Nationen. Er setzt sich aus fünf ständigen und zehn nicht ständigen Mitgliedern zusammen, die den Weltfrieden mit Maßnahmen sichern und bewahren sollen.

Zu den fünf ständigen Mitgliedern gehören Frankreich, Russland, die Vereinigten Staaten, die Volksrepublik China und das Vereinigte Königreich. Wenn diese Länder Resolutionen verabschieden, haben sie ein erweitertes Vetorecht. Bevor der Sicherheitsrat 1951 in sein heutiges Hauptquartier in New York City zog, tagte er an unterschiedlichen Orten. Zum ersten Mal im Januar 1946 in London.