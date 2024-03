Tetyana Klug ist in der Ukraine geboren. Sie hat Anglistik, Deutsch und Weltliteratur in Kiew sowie Medien- und Kulturanalyse in Düsseldorf studiert. 2008 absolvierte sie die Talentwerkstatt "WDR grenzenlos". Nach Hospitationen bei WDR und ZDF kam sie zur DW, wo sie 2011 das Volontariat absolvierte. Anschließend war sie im Video-Team der Ukrainisch-Redaktion der DW tätig. Nach der rechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und nach dem Kriegsausbruch in der Ostukraine 2014 entwickelte sie das Faktencheck-Videoformat für die Ukrainisch-Redaktion. 2020 wurde Tetyana Klug Teil des neu gegründeten Faktencheck-Teams der DW. Ihr Fokus liegt auf den Themen Osteuropa-Politik, Fake News und staatliche Propaganda.