Öffentlicher Auftritt

Einen Saal voller Zuschauer*innen in seinen Bann ziehen, komplexe Inhalte so vermitteln, dass jeder/jede sie versteht – und das, ohne sich vom Lampenfieber beherrschen zu lassen: Das ist für fast alle eine Herausforderung. Ein gelungener Auftritt in der Öffentlichkeit ist nicht nur eine Frage des Talents. Er lebt von der eigenen Persönlichkeit, aber ebenso von einer guten Präsentationstechnik.



In unseren Trainings werden Sie gezielt darin geschult, Ihre Kernbotschaften erfolgreich zu vermitteln – sei es vor Publikum oder gegenüber Medienvertreter*innen. Die Inhalte des Trainings sind individuell auf die berufliche Realität der Teilnehmer*innen zugeschnitten. In praxisnahen Übungen spielen Sie unterschiedliche Situationen durch und ermitteln Ihre Stärken und Schwächen mittels Videoanalyse.

Auf Wunsch kann das Training auch als E-Learning-Format angeboten werden.



Nach dem Training können die Teilnehmenden



• Kommunikationsregeln anwenden

• Kernbotschaften formulieren

• sich in Gruppendiskussionen durchsetzen

• Eigenregie übernehmen

• Mimik, Gestik und Körpersprache gezielt einsetzen

• spontan antworten

• bei Sitzungen, Podiumsauftritten oder Pressekonferenzen gelassen und effektiv präsentieren

• mit Medienvertretern adäquat kommunizieren

• Grundlagen der Kommunikation im digitalen Umfeld verstehen.



Online-Anmeldung



Termine

neue Termine in Kürze

Ort

DW Akademie, Bonn

Preis

590 Euro / Person

Teilnehmerzahl

max. 5

Bildungsurlaub: Die DW Akademie ist als Einrichtung der Arbeitnehmerweiterbildung nach §11 des AWbG anerkannt.

Bitte fragen Sie uns nach speziellen Tarifen für Mitglieder des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV) und Deutschen Fachjournalisten-Verbands (DFJV), Mitglieder der Gewerkschaft Ver.di und des Bundesverbands der Kommunikatoren e.V. (BdKom). Bildungsschecks werden anerkannt.

Gerne machen wir Ihnen auch ein Angebot für ein exklusives Training, das speziell auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnitten ist: in unseren Räumen in Bonn bzw. Berlin oder Inhouse, als Gruppentraining oder Einzelcoaching.

Beratung und Anmeldung

+49 228 429 3505

dw-akademie.medientraining@dw.com

