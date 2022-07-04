ЗСУ відбили наступ у напрямку Вуглегірської ТЕС - Генштаб

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами понеділка, 4 липня (час київський).

++19.30++

Українські військові відбили російський наступ у напрямку Вуглегірської ТЕС, а також зупинили розвідку боєм в напрямку околиць Берестового, повідомив генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Також ЗСУ придушили спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка на Харківщині - війська РФ відійшли. Намагаючись завадити логістичному забезпеченню українських підрозділів, росіяни дистанційно мінували місцевість неподалік Черкаських Тишків. "На напрямку триває контрбатарейна боротьба", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку Росія веде штурмові дії в районі населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх, визнали в Генштабі ЗСУ. Натомість на Краматорському напряму українські воїни успішно відбили штурм росіян в населеному пункті Білогорівка.

Також російські окупанти обстрілювали низку населених пунктів, зокрема, місто Харків з артилерії. На Волинському та Поліському напрямках, за даними генштабу, підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах. Тим часом в акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об'єктах на території України росіяни утримують три носії високоточної зброї. "Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр", - йдеться у повідомленні.

++18.59++

На Херсонщині окупаційна влада оголосила створення "уряду неукраїнської Херсонської області", куди увійшло багато росіян. Зокрема, в "тимчасовій адміністрації" регіону повідомили, що цей уряд очолив Сергій Єлісєєв, який раніше обіймав керівні посади в Калінінградській області РФ. Повідомляється про роздачу портфелів й іншим російським функціонерам. "Йдеться не про кадрові перестановки, не про ротацію і навіть не про оновлення складу. Формується принципово інший орган влади - перший уряд незалежної, неукраїнської Херсонської області", - запевняють у "тимчасовій адміністрації" захопленого росіянами українського регіону.

++18.35++

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, виступаючи у швейцарському Лугано на Конференції з відновлення України, заявив, що чим швидше у світі буде впроваджено механізм відшкодування Росією збитків, завданих війною проти України, тим менший фінансовий тягар доведеться нести українським партнерам. За його словами, "в Україні не створюють ілюзій щодо наміру Росії брати участь у виплаті репарацій". "Очевидно, що цього не станеться. Тому запропонований Україною механізм передбачає для виплати компенсації використання російських активів, які перебувають за кордоном. Україна наполягає, щоб цей механізм діяв у повній відповідності до принципів верховенства права. Ми розуміємо: попереду дуже велика робота, зокрема через зміну національних законодавств держав", - заявив Єрмак, якого цитує "Інтерфакс-Україна". Він зазначив, що українська сторона вже веде переговори з державами-партнерами щодо визначення та впровадження компенсаційного механізму.

++18.30++

У підтримуваному Росією самопроголошеному утворенні "ДНР" повідомили про обстріл Збройними силами України тилового міста Сніжне. "За даними військових експертів (...), перебуваючи на своїх позиціях в районі н.п. Костянтинівка, противник здійснив запуск ракет з РСЗВ M142 HIMARS, що поставляються ЗСУ країнами НАТО, по місту Сніжне", - йдеться в повідомленні, розповсюдженому в інформресурсах проросійських сепаратистів.

++18.17++

Туреччина ініціювала розслідування походження зерна, яке перевозило затримане суховантажне судно під російським прапором, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних турецьких посадовців, обізнаних з ситуацією. "Туреччина розпочала розслідування стосовно походження зерна, виявленого на борту російського судна після того, як Україна заявила, що вантаж викрали у неї, повідомили на умовах анонімності високопосадовці Туреччини, які безпосередньо знають ситуацію", - йдеться в повідомленні.

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що Кремль не має інформації про затримання в Туреччині суховантажу під прапором РФ. "Ми, на жаль, не маємо в Кремлі цієї інформації", - сказав Пєсков, якого цитує "Інтерфакс". "Турецька сторона при затриманні, якщо таке мало місце, має надати інформацію через наше посольство чи генеральне консульство", - додав речник Кремля.

++17.44++

В Україні немає потреби в примусовій мобілізації жінок, запевнила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. "З 24 лютого жодної жінки примусово в нас не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року… Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються", - написала Маляр у Facebook. За її даними, інформація про мобілізацію жінок в Україні є неправдивою і була запущена в російському медіапросторі, а згодом підхоплена і в Україні. Посадовиця закликала не спекулювати на цій темі під час війни.

++17.31++

СБУ повідомляє, що ліквідувала канал незаконної легалізації росіян, які втекли з РФ в Україну. Повідомляється, що організатором викритого злочинного угруповання був заступник начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. "Чиновник налагодив механізм безпідставного оформлення українських документів для нелегалів. Під його керівництвом учасники схеми "гарантували" іноземцям видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення біженців", - йдеться в повідомленні пресслужби СБУ. Вартість послуг зловмисників становила від 10 до 15 тисяч за особу, залежно від країни походження, типу документа та термінів його оформлення. У СБУ не виключають, що нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для підривної діяльності. Під час обшуків за місцями роботи та проживання затриманих правоохоронці виявили "майже 13 мільйонів у гривневому еквіваленті", зазначають у відомстві.

++17.22+

Виклики, що стоять перед Україною, величезні, але не нездоланні, переконана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Виклики величезні, безперечно, але вони не є нездоланними. Україна може вийти з цієї війни на шлях до сильнішої та сучаснішої країни, з модернізованою судовою системою, з сильнішими інституціями, зі переліком досягнень у сфері боротьби з корупцією, а також із більш "зеленою", цифровою та сталою економікою", - зазначила фон дер Ляєн на Конференції з відновлення України у Лугано. На тлі цього вона наголосила, що Україна потребуватиме сміливих реформ.

++17.09++

Заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що перший транш нової програми макрофінансової допомоги Україні від ЄС обсягом один мільярд євро надійде вже до початку літніх канікул. Відповідну заяву він зробив на міжнародній Конференції з відновлення України в Лугано. "Ми наразі працюємо, щоб надати (Україні. - Ред.) нову програму макрофінансової допомоги у розмірі дев'ять мільярдів євро. Перша частина надійде до літніх канікул. Це один мільярд євро", - сказав Домбровскіс, якого цитує "Інтерфакс-Україна". За словами члена Єврокомісії, до цієї програми також буде "додано іншу двосторонню та багатосторонню підтримку з боку міжнародних партнерів". Як приклад єврофункціонер навів надання Німеччиною Україні гранту у розмірі один мільярд євро та виділення США 1,3 мільярда доларів з пакета підтримки.

++16.45++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що платформа з відновлення України "Об'єднані в захисті - об'єднані у відновленні" складатиметься з трьох рівнів і матиме кілька офісів у країнах-партнерах із центром у Києві. "Платформа, яку ми пропонуємо створити, складатиметься з кількох рівнів. Перший - це high-level, де будуть представлені лідери держав, це буде борд, який визначатиме стратегічні напрями та бачення", - сказав Шмигаль на конференції з питань відновлення України в Лугано, цитує "Інтерфакс-Україна".

"Другий рівень - це спільна координаційна група, яка складатиметься з керівників виконавчої влади та decision-makers з України, США, ЄС, Великої Британії, Польщі, інших країн-партнерів, які сьогодні з нами", - додав він. Третій рівень, за словами прем'єра, це тематичні групи за галузевими напрямами, яких на сьогодні вже 24.

Шмигаль пояснив, що Україна пропонує створити кілька офісів відновлення для ефективнішої діяльності, з центральним офісом у Києві та філіями у Брюсселі, Лондоні й інших містах, де на те буде бажання партнерів. Для України важливо сформувати міжнародну коаліцію з відновлення України, запевнив очільник українського Кабміну. Крім того, процес відновлення базуватиметься на прозорості, для чого Україна ініціює створення групи радників, куди ввійдуть європейські й американські політики та економісти зі світовими іменами, пообіцяв Шмигаль.

++16.35++

Держбюджет України за перше півріччя 2022 року виконано з дефіцитом 405,2 мільярда гривень, зокрема загального фонду - 406,1 мільярда гривень за запланованого дефіциту на цей період 642,6 мільярда гривень. Такі попередні результати оприлюднило міністерство фінансів. Відомство уточнило, що в червні дефіцит загального фонду держбюджету зріс до 134,9 мільярда гривень. У травні він становив 113,4 мільярда гривень, у квітні складав 89,7 мільярда гривень, а в березні був на рівні 80,6 мільярда гривень. Водночас у лютому та передвоєнному січні фіксувалися профіцити - відповідно 1,1 та 12 мільярдів гривень, йдеться в повідомленні.

++16.23++

З початку повномасштабної війни ДБР розпочало близько 600 кримінальних проваджень за фактами держзради та співпраці з російськими окупантами, повідомила пресслужба відомства.

"З 24 лютого 2022 року за державну зраду вже відкрито та отримано від інших правоохоронних органів 440 кримінальних проваджень (...), за колабораційну діяльність порушено 136 проваджень (...), розпочато провадження та щодо вісьмох посібників державі-агресору (...)", - зазначено у повідомленні. Найбільшу кількість проваджень відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, додали у відомстві.

Повідомляється, що 172 фігурантам повідомлено про підозру, 106 оголошено у розшук. "Ще 1109 осіб перевіряють на причетність до державної зради та колабораційної діяльності. До суду за цими статтями направлено 13 проваджень", - зазначають у ДБР.

++16.16++

Мирні жителі окупованого росіянами Маріуполя помирають і потерпають від браку ліків, оскільки в місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей із діабетом, туберкульозом і проблемами зі щитоподібною залозою, повідомила Маріупольська міська рада з посиланням на мера міста Вадима Бойченка. Він наголосив, що ці люди перебувають у зоні ризику й не можуть чекати, коли окупанти доставлять медикаменти. "Здоровому спортсмену - 2 метри на зріст та 120 кг ваги - ампутували дві ноги. Чому? Після пережитого стресу через воєнні дії в нього трапилася інсулінова криза. Через відсутність у місті необхідних медикаментів і медичного супроводу він став людиною з інвалідністю. І це не рідкісний випадок. Замість якісного лікування із препаратами - ампутація кінцівок. "Швидкі рішення", які калічать та вбивають маріупольців", - розповів Бойченко.

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Президент України Володимир Зеленський назвав у своєму відеозверненні до учасників конференції з відновлення України у Лугано основні засади національного Плану відновлення країни. "Серед ключових принципів (...) - максимальна безпека, максимальна технологічність, максимальне дотримання екологічних стандартів, максимальне застосування "зелених" технологій, максимальна реалізація принципів безбар'єрності, максимальна спрямованість на інтереси громад, максимальна прозорість - під час планування, використання коштів, відбору проєктів, а також максимальне вкорінення проєкту відновлення у реальному економічному житті України, щоб результати відновлення працювали довгостроково, а отже, це створення робочих місць та нових виробництв в Україні, локалізація ваших бізнес-процесів в Україні", - зазначив Зеленський.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників конференції в Лугано, що відновлення України має стати спільним завданням для всього демократичного світу. Причини цього, на думку Зеленського, полягають у суті нинішньої агресивної політики Росії. "Ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Це напад Росії на все, що є цінністю для нас із вами. Тому й відновлення України - це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання демократичного світу, всіх країн, які можуть сказати про себе: Ми є цивілізованими", - наголосив український президент.

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Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що конференція в Лугано може стати першим великим кроком до перемоги демократичного світу. Про це він сказав під час виступу відеозв'язком на цьому заході задля відбудови України. "Війна Росії проти України - це не лише спроба захопити нашу землю та знищити державні інституції, зламати нашу незалежність. Це світоглядне протистояння. Антидемократична й антиєвропейська система, побудована в Росії, намагається довести, що вона нібито сильніша, ніж усі ми. І Україна, і Європа, і демократичний світ", - запевнив Зеленський.

"Вона намагається довести, що Європа нібито слабка та не здатна захищати свої цінності. Такий світоглядний мотив простежується у всіх діях російської держави - і щодо України, і щодо всіх вас. І всі створені Росією кризи - інфляційна, продовольча, енергетична та міграційна, контури якої вже є, - це найбільше світоглядне, ідеологічне випробування", - наголосив глава української держави. "Але ж найжорстокіший його прояв - це агресія Росії проти нашої країни, проти нас, кого вона хоче повернути у свою зону контролю в Європі", - додав Зеленський.

++15.35++

В захопленому росіянами українському місті Херсоні почастішали випадки викрадення колишніх керівників комунальних установ та організацій, начальників середньої ланки, зокрема, начальників відділів та директорів департаментів місцевих органів виконавчої влади. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України в Telegram-каналі. За даними ГУР міноборони, це "пов'язано з намаганнями окупаційної адміністрації "вмовити" їх піти на співпрацю з окупантами та повернутися на своє колишнє робоче місце з метою відновлення роботи відповідної організації чи служби". Також за інформацією ГУР, з установ, які проводили облік виборців під час виборчих кампаній, вивезено близько 20 коробок матеріалів про виборців, котрі проживають чи проживали в Херсоні. "Це пов'язують із черговою спробою проведення так званого референдуму. Згідно з новими розпорядженнями, він може відбутися в першій половині вересня", - наголошується в повідомленні військової розвідки.

++15.21++

Російські війська обстріляли населений пункт Заградівка на Херсонщині з РСЗВ "Град", унаслідок чого одна цивільна особа загинула і ще одна дістала травм, повідомляє пресцентр Оперативного угруповання військ "Каховка" у Facebook. "Херсонська область знову опинилася під ворожим артилерійським обстрілом. Сьогодні з реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град" противник обстріляв населений пункт Заградівка Херсонської області. За попередніми даними відомо, що внаслідок обстрілу загинула цивільна особа та одна особа травмована", - йдеться у повідомленні.

++14.56++

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує країнам-партнерам зосередитись на санкціях проти енергетичної, фінансової і торговельної галузей РФ. "Цивілізований світ має забути про business-as-usual із Росією... Надзвичайно актуальним питанням залишається конфіскація заморожених російських активів для передання на відновлення України" - написав він у Telegram за результатами безпекового діалогу під час Конференції з відновлення України в швейцарському Лугано.

++14.45++

Литва 6 липня передасть Україні безпілотник Bayraktar Vanagas, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. "Bayraktar Vanagas з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!" - написав Анушаускас у Twitter в понеділок.

Прапор України - знову на Зміїному

++14.05++

На острові Зміїний в Чорному морі знову піднято прапор України, повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь". "Військова операція завершена і наразі територія знову повернена під юрисдикцію України", - сказала вона. Російські окупаційні війська покинули Зміїний 30 червня після того, як українські війська тривалий час завдавали удари по їхнім силам на острові і біля нього. Свою втечу з острова російське військове керівництво назвало "жестом доброї волі".

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Гуменюк також спростувала інформацію про те, що ЗСУ начебто перебувають в кілометрі від окупованого Херсона. "По-перше, вона не відповідає дійсності, по-друге, вона дезорієнтує наших людей, місцеве населення, вона шкодить не лише військовій операції, а й іміджу тих, хто це заявляє", - сказала речниця на брифінгу в понеділок. Раніше інформацію про те що "передові частини зараз перебувають у межах досяжності снайперів (приблизно за кілометр) від околиць Херсона", опублікувало британське видання The Economist з посиланням на незваного офіцера української військової розвідки.

++14.00++

Військові підрозділи РФ, які брали участь у захопленні Луганської області, мають наростити свою боєздатність і відпочити, решті слід дотримуватися плану, заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу у понеділок. "А інші військові з'єднання, включаючи угруповання "Схід", угруповання "Захід", мають виконувати свої завдання за раніше затвердженим планом, за єдиним задумом", - додав він. Він висловив сподівання, що "на їхніх напрямках все відбуватиметься так само, як на Луганському". Під час зустрічі Шойгу доповів президенту про завершення операції із захоплення Луганської області, зокрема міста Лисичанська.

++13.53++

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) не зустрічатиметься зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим віч-на-віч під час зустрічі глав МЗС Великої двадцятки в Індонезії, повідомив речник МЗС ФРН в понеділок. Разом із тим, він зазначив, що Бербок візьме участь в зустрічах G20 у четвер і п'ятницю, на яких також очікують Лаврова.

++13.40++

Ватажок самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник обіцяє після захоплення території Луганської області відкинути ЗСУ "подалі заради безпеки". "Завдання з денацифікації території всієї України ніхто не скасовував", - наводить його слова "РИА Новости".

++13.19++

До так званого "верховного суду ДНР" надійшла касаційна скарга марокканця Саадуна Брагіма, який воював в лавах ЗСУ і якого "суд" в самопроголошеному утворенні "ДНР" 9 червня засудив до смертної кари, повідомляє "РИА Новости". Брагіма взяли в полон Маріуполі, де він воював на боці ЗСУ. 9 червня у Донецьку йому виголосили смертний вирок начебто за найманство. У середині червня батько засудженого, Тахар Саадун, повідомив, що в його син 2020 року отримав громадянство України. Тому, наполягає він, він має розглядатися як "в'язень війни".

++13.12++

До Херсона вдруге приїхав перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, повідомляє Telegram-канал окупаційної адміністрації області. За підсумками його візиту ухвалено рішення збільшити кількість пунктів оформлення російського громадянства і продажу сім-карт російських операторів.

++13.07++

Українці, які перебувають у Польщі, з серпня зможуть отримати у Варшаві паспорт громадянина України у формі ID-картки та паспорт громадянина України для виїзду за кордон, йдеться у повідомленні міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Згідно з повідомленням, перший пілотний проєкт уже стартував у Варшаві. Зі слів першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, у Варшаві із серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". Вже зараз українці у Польщі можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально оснащених мікроавтобусів. Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й становитиме до 20 днів.

++12.57++

Кількість жертв обстрілів Донецької області 3 липня зросла до дев'яти, повідомляє голова військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, 3 липня росіяни вбили 6 людей у Слов'янську та по одній в Авдіївці, Бахмуті та Зайцевому. Серед загиблих двоє дітей: одна в Слов'янську і та одна у Зайцевому.

++12.50++

Поїзди до Харкова і Полтави йтимуть на пять годин довше через зміну маршруту, повідомляє в понеділок Укрзалізниця. Згідно з повідомленням УЗ, зміни торкнуться поїздів Київ-Харків, Львів-Харків та Чернівці-Полтава, які тепер ідуть в об'їзд Миргорода.

++12.31++

ЗСУ тримають оборону "невеличкої частини Луганщини", стверджує голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зокрема, за його інформацією, тривають бої за Білогорівку, військові зводять захисні редути. В Сєвєродонецьку і Лисичанську, які залишила українська армія, залишилось вісім і 10 тисяч мешканців відповідно, повідомив Гайдай.

У розвідці не бачать загрози нападу з Білорусі

++12.20++

В українській розвідці наразі не бачать загроз вторгнення з території Білорусі, попри свіжі заяви Олександра Лукашенка про спільні дії з армією РФ. Як зазначив начальник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов, теперішні переміщення підрозділів білоруської армії біля українських кордонів є плановими заходами, які не несуть ризиків. "Ми знали про них за два з половиною місяці точно до того, як почалися перші дії", - заявив він в інтерв’ю "РБК-Україна".

Очільник військової розвідки запевняє, що наразі в Білорусі перебуває "мізерна" кількість російських військ, тенденцій нарощування військової присутності немає. "У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, нема темпів наступу, все це втрачено", - сказав Буданов.

++11.50++

З початку військового вторгнення в Україну і станом на ранок 4 липня російська армія втратила близько 36200 осіб особового складу, що на 230 більше, ніж добу тому. Про це повідомляє міноборони України з посиланням на дані генштабу ЗСУ. Окрім того, українськими військовими було знищено за цей період 1589 російських танків (на 5 більше у порівнянні з даними станом на попередню добу), 3754 бойових броньованих машин (+10), 804 артилерійські системи (+3), 246 реактивні системи залпового вогню, 658 безпілотників (+4), 217 літаків, 187 гвинтокрилів та 15 кораблів і катерів.

++11.25++

Папа Римський Франциск заявив про бажання здійснити візити у Москву та Київ. "Я би залюбки поїхав (до Києва. - Ред.), і я б хотів спершу поїхати до Москви", - сказав понтифік в інтерв'ю агентству Reuters, що було опубліковано у понеділок. Він висловив сподівання, що президент РФ Володимир Путін "виділить йому невелике часове вікно, щоб послужити справі миру". Візит до Києва, за словами Франциска, можливий після його поїзди до Канади, що заплановано з 24 до 30 липня. "Спершу я би хотів поїхати до Росії, щоб спробувати якось допомогти. Але я б залюбки відвідав обидві столиці", - зауважив він.

++11.05++

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір запустити програму допомоги Україні на суму 100 мільярдів євро. Ця програма аналогічна тій, яку було погоджено для подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. На першому етапі країни-члени ЄС мають внести до фонду EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) 20 мільярдів євро у вигляді субсидій, позик та гарантій, повідомило агентство Reuters з посиланням на копію відповідного документа. Потім за підтримки приватних інвесторів планується зібрати 100 мільярдів євро. Ця сума, ймовірно, покриє приблизно половину невідкладних потреб України. Гроші буде спрямовано на відновлення мостів та іншої інфраструктури, водо- та енергопостачання, а також телекомунікаційні мережі. ЄІБ має намір подати свої плани 4 липня на конференції з відновлення України у швейцарському Лугано. У цій конференції, серед інших, візьмуть участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кількість жертв серед дітей зросла

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В Офісі генерального прокурора України повідомили про збільшення кількості дітей, які загинули та отримали поранення внаслідок збройної агресії РФ. Так, станом на ранок понеділка, за даними українських ювенальних прокурорів, 345 дітей загинуло (напередодні повідомлялось про 344 загиблих дітей) та понад 644 дитини отримали поранення (642). Зокрема, 3 липня внаслідок обстрілу окупантами міста Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка. А у Бахмуті поранення внаслідок обстрілів отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Загалом з початку війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

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Переможниця "Євробачення-2016" Джамала висловилася за проведення пісенного конкурсу у 2023 році у Великобританії, якщо через війну Україна все ж таки не зможе його прийняти. "Великобританія стала другою, тому було б справедливо, щоб конкурс пройшов в одному з ваших міст, якщо Україна не буде готова провести цей захід", - сказала співачка в інтерв'ю ВВС. Водночас Джамала розкритикувала рішення Європейської мовної спілки, яка уже в червні оголосила, що Україна не зможе прийняти "Євробачення-2023". На думку співачки, це рішення стало поспішним та дуже болючим для українців.

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У понеділок о 4-й ранку російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. "За ціль військові терористи обрали загальноосвітню школу. Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо - постраждалих немає, у гімназії нікого не було", - повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Він також поінформував, що на території Харківської області російські війська протягом доби обстрілювали міста і села Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновано житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. "На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 жителів села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії. Поранені - 6 людей", - написав Синєгубов у Telegram.

Також, за його інформацією, протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку, але зазнали втрат та відступили. В районі Ізюма росіяни ведуть наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини.

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Російська армія після захоплення Лисичанська, ймовірно, кине свої сили на взяття під контроль Донецької області, йдеться у щоденному звіті британської розвідки. "Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що залишалося під контролем України. Тепер увага Росії майже напевно перейде на захоплення Донецької області, більша частина якої залишається під контролем українських сил", - зазначено у повідомленні.

Початок конференції у Лугано

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Делегації із майже 40 країн проведуть консультації з питань відновлення України у понеділок та вівторок у швейцарському Лугано. На конференції планується розробити план Маршалла для охопленої війною країни. Ця зустріч, серед іншого, покликана дати уряду у Києві можливість представити свій план відновлення та обговорити його із союзниками.

Україну на конференції представляє глава уряду Денис Шмігаль, який вирушає до Лугано у супроводі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Президент Володимир Зеленський підключиться лише по відеозв'язку. Окрім того, очікуються делегації високого рівня із ще 37 країн, представники 14 міжнародних організацій, а також сотні представників бізнесу та громадянського суспільства. Зокрема, взяти участь у форумі мають намір голова Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Литви.

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Конференція з відновлення України у 2023 році відбудеться у Великобританії. "Ми взяли курс на підтримку України під час війни і продовжуватимемо лідирувати в підтримці плану українського уряду щодо відновлення та розвитку країни", - заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

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Російські підрозділи після проведення артилерійської підготовки форсували річку Сіверський Донець на Краматорському напрямку, а також закріплюються в районах населених пунктів Лисичанськ та Білогорівка. Про це зранку у понеділок повідомили у генеральному штабі Збройних сил України.

На Донецькому напрямку основні зусилля угруповань армії РФ зосереджено на поступовому витісненні підрозділів Сил оборони на рубіж Сіверськ - Федорівка - Бахмут.

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На Слов'янському напрямку підрозділи РФ штурмовими діями намагаються встановити контроль над населеними пунктами Богородичне, Мазанівка та Долина. Бойові дії тривають. "Ворог здійснює перегрупування військ для відновлення наступу. З цією метою переміщено батальйонну тактичну групу з району міста Ізюм у напрямку населеного пункту Сніжківка, розгорнуто додаткові підрозділи ствольної артилерії", - зауважили у генштабі.

На Бахмутському напрямку росіяни активізували обстріли позицій ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Вони завдали масованих ракетних ударів у районах населених пунктів Покровське, Берестове, Спірне та в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії військові РФ ведуть наступальні дії в районах населених пунктів Василівка, Берестове, Спірне, Клинове та Майорськ, але успіху не мають.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти вели штурмові дії у напрямках населених пунктів Побєда та Мар'їнка. Штурмова авіація РФ завдала ракетних ударів в районах східної околиці населеного пункту Авдіївка та Мар'їнки.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках основні зусилля агресора зосереджуються на спробах повернення втрачених позицій в районах населених пунктів Іванівка, Потьомкине і Мирне та недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

За даними ГШ ЗСУ, у рамках логістичного забезпечення військ з тимчасово окупованого Криму на залізничну станцію "Каланчак" (Мирне, Херсонська область) переміщено 17 вагонів з боєприпасами. Також у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". "Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи небезуспішно продовжують вогневе ураження складів боєприпасів і скупчень живої сили та військової техніки російських окупантів", - зауважили у генштабі.

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) продовжуватиме надавати допомогу українським спортсменам, заявив президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) під час свого візиту до Києва. Він повідомив, що фонд, створений після російського вторгнення для підтримки атлетів з України, буде збільшено утричі до 7,5 мільйона доларів. "Ми підтримаємо українських спортсменів, щоб побачити їх на Олімпійських іграх у 2024 році в Парижі та у 2026 році в Мілані та Кортіні-д'Ампеццо. Український прапор майорітиме високо", - впевнений Бах.

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Великобританія планує наслідувати приклад Канади і схвалити конфіскацію заморожених активів росіян, щоб потім передати гроші Україні, заявила глава британського МЗС Ліз Трасс. Вилучені кошти могло б бути надано як репарації або фізичним особам, або українській державі. "Я підтримую цю концепцію. Ми вивчаємо її дуже уважно", - заявила Трасс.

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