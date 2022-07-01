Зеленський: Звільнення Зміїного змінює ситуацію в Чорному морі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 червня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами п'ятниці, 1 липня (час київський).

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Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, війська РФ ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу та утримують північно-західну і південно-східну його частини.

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Вранці в п'ятницю Миколаїв зазнав ракетних обстрілів. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється. "Приліт" по підприємству (без жертв) і одну ракету збила наша протиповітряна оборона", - написав голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім у Telegram.

За його словами, близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух - спрацювала ППО. Вражена ракета орієнтовно впала на межі з Кіровоградською областю. Станом на 08:20 йдуть пошуки точного місця падіння.

++08.28++

Російські солдати зосередили зусилля на оточенні українських військ в районі Лисичанська та встановленні повного контролю над Луганською областю, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що війська РФ ведуть штурмові дії з метою блокування логістичного забезпечення українських підрозділів. Також росіяни намагаються взяти під контроль ділянку автошляху Бахмут - Лисичанськ, однак безуспішно.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Покровське, однак успіху не мають. Натомість на Слов’янському напрямку вони обороняються, перегруповуються та намагаються покращити тактичне положення.

Росія продовжує здійснювати масовані обстріли багатьох українських населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

++08.00++

Кількість жертв удару по п'ятиповерхівці в Миколаєві зросла до восьми

Кількість жертв удару, нанесеного РФ по п'ятиповерхівці в Миколаєві 29 червня, зросла до восьми, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Продовжуються роботи з розбору завалів.

++07.49++

Канада передасть Україні 39 бронемашин

Канада збирається передати Україні 39 броньованих машин бойової підтримки та шість камер високої роздільної здатності для безпілотників, заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо після закінчення саміту НАТО в Мадриді 30 червня.

Крім того, Канада збільшить присутність своїх військ у Латвії в рамках зобов'язань НАТО для посилення заходів стримування уздовж кордону з Росією. "Ми продовжимо посилювати військову присутність у Латвії і працюватимемо з союзниками, щоби мати можливість швидко наростити чисельність до боєздатної бригади, коли це буде потрібно", - наголосив Трюдо.

++07.28++

Зеленський: Звільнення Зміїного змінює ситуацію в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 127-го дня війни подякував Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія" за звільнення острова Зміїний.

"Мабуть, так само багато говорили про Зміїний лише в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув. Назавжди. А тепер і острів знову вільний. Острів Зміїний - це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеки, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів" - сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що на Донбасі ситуація "залишається найжорсткішою, надзвичайно тяжкою". "Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається. Вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нас: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному й кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - сказав глава держави.

++07.13++

Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині, десятки жертв

В ніч на п'ятницю РФ нанесла ракетний удар по Одеській області літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Одна ракета влучила в дев'ятиповерховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

В багатоквартирному будинку повністю зруйнований один під'їзд у дев'ять поверхів. Станом на 06.00 відомо про 14 загиблих і 30 травмованих, серед яких троє дітей.

На базі відпочинку сталося часткове руйнування трьохповерхової та чотирьохповерхової будівель. Станом на 06.00 відомо про трьох загиблих, в тому числі одну дитину.

Читайте детальніше: Десятки жертв: Ракета РФ влучила в дев'ятиповерхівку на Одещині