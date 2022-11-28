Зеленський: За тиждень РФ сотні разів обстріляла Херсонщину

278-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідала про події понеділка, 28 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 27 листопада.

На цій сторінці DW розповідала про події понеділка, 28 листопада (час київський).

++23.07++

У Ладижині Вінницької області оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру через відсутність теплопостачання у місті, повідомив голова ОВА Сергій Борзов. "У Ладижині надзвичайна ситуація воєнного характеру - таке рішення щойно прийняла Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - написав він у Telegtam ввечері у понеділок. Борзов уточнив, що після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС сталася аварія в мережах теплопостачання міста. "Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні: 18 тисяч мешканців без теплового опалення. Єдина можливість у людей обігріти свої оселі - це електроприлади", - наголосив голова ОВА.

++22.53++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з координатором Державного департаменту США з питань санкцій Джеймсом О'Браєном, який перебуває в Україні з візитом. "Домовилися посилити координацію для посилення санкційного тиску на РФ", - написав Єрмак у Telegram за підсумками зустрічі.

Також, за його словами, окрему увагу було приділено питанню визначення механізмів визнання Росії державою - спонсором тероризму. Крім того, Єрмак повідомив, що поінформував О'Браєна про перебіг і результати діяльності Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ. "Нещодавно група презентувала останній напрацьований нею документ "Заходи щодо підвищення ефективності санкцій", - зазначив він, не уточнивши деталі.

++22.40++

За один тиждень РФ 258 разів обстріляла 30 населених пунктів Херсонщини, а також пошкодила насосну станцію, яка забезпечувала подачу води в Миколаїв, повідомив президент України Володимир Зеленський. "Ну що про них сказати? Ось це і є справжня суть тих випадкових товаришів, які заволоділи Росією. У них після 20 років правління на значній частині їхньої ж держави така розруха, ніби там пройшла війна. А це не війна - це вони пройшли. Вони ні на що не здатні, окрім розрухи", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Однак, за словами Зеленського, Україна ніколи не буде місцем для розрухи, і не прийме порядків від "цих товаришів з Москви". "Зробимо все, щоб відновити кожен зруйнований окупантами об'єкт, кожен будинок, кожне підприємство", - пообіцяв він.

Також Зеленський повідомив про зростання обсягу накопичених коштів для ініціативи Grain from Ukraine (Зерно з України). "Вже понад 180 мільйонів доларів. Це одна з найбільших українських гуманітарних ініціатив", - наголосив він.

++22.09++

Росія перекинула до Білорусі великий ешелон із військовою технікою, повідомив Telegram-канал "Беларускі Гаюн" із посиланням на Спільноту залізничників Білорусі. Військовий ешелон №961, у складі якого перебувало щонайменше 15 зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2" і 10 одиниць інженерної техніки, вийшов із Єйська (Краснодарський край РФ) 25 листопада, а 28 листопада вже був помічений в Орші-Центральній (Вітебська область Білорусі). За даними білоруських залізничників, "це не останній військовий ешелон із вантажем такого типу".

++22.02++

Уряд ФРН бачить дефіцит боєприпасів у всіх сферах діяльності Бундесверу. "Я б сказав, що скрізь (існує дефіцит боєприпасів. - Ред.)", - сказав офіційний представник уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit) журналістам у Берліні в понеділок, цитує AFP. Разом з тим, виходячи з міркувань безпеки, він не відповів на питання про те, "на скільки бойових днів Бундесверу наразі вистачає боєприпасів".

++21.39++

Міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та України заявили про необхідність позбавити РФ основних доходів від експорту, щоб вона втратила можливість фінансувати війну проти України. Про ідеться у спільній заяві міністрів, текст якої поширила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.

"Ми погоджуємося з необхідністю продовжувати накладати економічні витрати на Росію та інші країни, фізичних чи юридичних осіб, які підтримують агресивну війну Москви. Ми знову наголошуємо на необхідності посилення санкцій проти Росії та забезпечення жорсткості та ефективності цих заходів. Основні доходи Росії від експорту повинні бути припинені, щоб унеможливити фінансування її війни проти України", - ідеться у заяві.

Також міністри підтримали зусилля щодо притягнення до "повної відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України, а також осіб, які вчинили воєнні злочини та інші звірства під час війни".

++21.30++

Представники урядів країн ЄС не змогли в понеділок домовитися про граничну ціну на російську нафту, що транспортується морським транспортом, повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні дипломатичні джерела. Домовленості не було досягнуто, оскільки Польща наполягала на встановленні нижчої межі ціни, кажуть дипломати. Деякі країни ЄС, такі як Польща, наполягають на набагато нижчій межі, ніж 65-70 доларів за барель, запропоновану країнами Великої сімки. Греція та Кіпр, з іншого боку, хочуть отримати вищу стелю цін або компенсацію очікуваних витрат.

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++20.47++

Сили оборони України пошкодили залізничний міст поблизу населеного пункту Старобогданівка Запорізької області, який російські окупанти використовували для доставки озброєння та військової техніки, повідомив генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Крім того, в районі населеного пункту Бабине Херсонської області українські військові уразили російський пункт управління, знищивши до п'яти одиниць військової техніки, інформація щодо загиблих та поранених військовослужбовців уточнюється. За минулий тиждень, за даними генштабу, один з підрозділів російських окупаційних військ в Луганській області втратив до 70 відсотків особового складу.

Водночас російські підрозділи протягом доби здійснили 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах, зазначив генштаб ЗСУ. Також окупаційні війська продовжували обстрілювати з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів у північних, південних та східних регіонах України, йдеться у зведенні.

++20.40++

Перша леді України Олена Зеленська вимагає "глобальної відповіді" на використання російськими окупантами сексуального насильства як зброї у війні. Дружина президента України виступила на форумі в Лондоні. За словами Зеленської, жертви бояться говорити про це через побоювання стигматизації та того, що злочинці можуть повторити напади. "Ось чому надзвичайно важливо визнати це воєнним злочином і притягнути всіх винних до відповідальності", - сказала вона.

++20.34++

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про затримання у Херсоні трьох зрадників з окупаційного "СІЗО", де росіяни катували викрадених українців. За даними слідства, поплічниками агресора виявилися посадовці Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, які під час окупації Херсона приєдналися до лав створеного Росією "управления службы исполнения наказаний по Херсонской области". "Серед них - виконувач обов'язків керівника місцевого слідчого ізолятора та його заступник з оперативної роботи. "Саме після захоплення Херсона один добровільно погодився стати "помощником начальника по работе с общественностью", а інший ˗ "старшим оперуполномоченным" у складі вже карального органу РФ. З "ними" була ще оперуповноважена по боротьбі з незаконним обігом наркотиків пенітенціарної установи, яка на початку повномасштабного вторгнення приєдналась до лав окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Підозрювані, за даними СБУ, виконували завдання РФ щодо придушення руху опору та проведення масових репресій на території регіону. Зокрема, особисто здійснювали "прийом" до окупаційного "СІЗО" викрадених місцевих жителів і незаконно тримали їх під вартою у камерах з нелюдськими умовами, уточнили правоохоронці. Наразі всі трьом повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Заклик не вмикати одразу усі прилади

++20.22++

Генеральний директор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко закликав українців не квапитися вмикати всі прилади вдома одразу після появи електропостачання, щоб не допустити перевантаження в електромережі. "Перша порада: не вмикайте все одразу в першу хвилину, тому що згорять усі запобіжники", - сказав Коваленко в ефірі національного телемарафону. За його словами, коли будинок підключається до електромережі, споживачі вмикають усі прилади одночасно. "Тому в моменті сильно зростає напруга - у два з половиною рази були випадки, тому горять усі запобіжники та трансформатори", - зазначив керівник YASNO.

++20.10++

Українського дитячого письменника, поета та лауреата низки літературних премій Володимира Вакуленка було вбито під час окупації села Капитолівки Ізюмського району Харківської області російськими військами та поховано в Ізюмі, повідомила його колишня дружина Ірина Новіцька. "Сьогодні надвечір батькам Володимира Вакуленка повідомили, що ДНК-експертиза підтвердила: у похованні №319 було тіло їхнього сина", - написала Новіцька у Facebook у понеділок.

++19.50++

Мери та представники міст Європейського Союзу, серед яких Берлін, Брюссель, Париж, Рим, Гельсінкі, Рига, підписали меморандум про співпрацю з Києвом. Підписання відбулося в рамках Київського інвестиційного форуму, який пройшов у Брюсселі - уперше в історії поза межами української столиці. Європейські столиці висловили готовність надати Україні та українцям, які прибувають до ЄС, додаткову екстрену підтримку. Щоб підвищити ефективність цих заходів, вирішено створити спеціальну оперативну групу.

++19.40++

Європейські країни мають подвоїти витрати на оборону через війну Росії, заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у коментарі Reuters під час візиту до Києва з міністрами шести інших країн ЄС. За його словами, його країна планує довести оборонні витрати до 3 відсотків ВВП.

++19.15++

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами зовнішньополітичних відомств Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції, які прибули з візитом до Києва. "Цей візит є важливим сигналом міцної підтримки й солідарності країн-партнерів з Україною, особливо в часи найсерйозніших викликів. Дякую державам Балтії та Північної Європи за незмінно активну й дієву допомогу Україні в захисті територіальної цілісності та незалежності", - написав у Telegram президент.

++19.11++

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в ексклюзивному інтерв'ю DW визнав атаки по об'єктах критичної інфраструктури та цивільному населенню України частиною військової стратегії Росії, назвав неприпустимими погрози застосування ядерної зброї та пояснив, чому гарантії безпеки для України поки що неможливо сформулювати. "Ми тепер справді підтримуємо Україну не тільки гуманітарно, фінансово та економічно, а й значною мірою у військовому сенсі", - зазначив він. "Як ви знаєте, я був в Україні і можу тільки підтвердити, що, з одного боку, критика німецької позиції щодо поставок озброєнь, яка існувала, вщухла, і що, навпаки, сьогодні є велика вдячність", - вказав Штайнмаєр. За його словами, Німеччина ухвалила правильне рішення, переосмисливши військову допомогу Україні і "зробивши акцент на ППО, на захисті від безпілотників і особливо ракет". Як зазначив Штайнмаєр, це допомагає максимально захистити українські міста.

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++18.55++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що майбутнє засідання міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу дасть можливість ще раз заявити про свою підтримку України, як і обговорити посилення наданої допомоги. "Тут, у Бухаресті, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять шляхи посилення нашої підтримки України, а також інших партнерів, які стикаються з тиском Росії, - Боснії і Герцеговини, Грузії та Молдови", - сказав Столтенберг у понеділок у Бухаресті.

Генсек НАТО знову висловив упевненість, що Альянс "не може дозволити Путіну перемогти". "Це показало б авторитарним лідерам у всьому світі, що вони можуть досягти своєї мети, використовуючи військову силу, і зробить світ більш небезпечним місцем для всіх нас. Тож в інтересах нашої безпеки підтримувати Україну", - пояснив він.

Засідання міністрів закордонних справ НАТО відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада.

++18.24++

Найкраще та найефективніше вирішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 і більше кілометрів, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. "Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України - ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", - написав він у Twitter у понеділок.

В Україні запрацювало майже 100 відсотків котелень

++18.13++

Україна розпочала опалювальний сезон, попри постійні обстріли, повідомили у НАК "Нафтогаз України". "Запущено 99,7 відсотка котелень, забезпечено опаленням 99,6 відсотка житлових будинків, 97,9 відсотка садочків, 98,9 відсотка шкіл та 99,9 відсотка закладів охорони здоров'я", - йдеться у пресрелізі компанії. Водночас основне завдання сьогодні - забезпечити сталу роботу цих об'єктів, а також швидко відновити пошкоджені, наголошують в компанії.

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За даними "Нафтогазу", вже відновлено 316 об'єктів теплопостачання, що складає 53,3 відсотка загальної кількості об'єктів, уражених російськими ракетними ударами. "Особливі зусилля наразі спрямовано на налагодження роботи теплогенерувальних підприємств на звільнених територіях Харківської та Херсонської областей", - йдеться у повідомленні.

++18.00++

Напередодні зустрічі міністрів юстиції країн Великої сімки ( G7) у Берліні керівники профільних відомств у Франції та Німеччині закликали Європейську прокуратуру (EPPO) взяти на себе розслідування порушень санкцій щодо Росії. На обхід обмежувальних заходів, введених ЄС, необхідно реагувати рішуче та одноманітно по всій Європі, заявив голова мін'юсту ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann). "Ми з моїм колегою Еріком Дюпоном-Моретті вимагаємо: цим має зайнятися Європейська прокуратура", - зазначив Бушман. "Дуже важливо, щоб ці заходи дали повний ефект", - йдеться у статті двох міністрів, опублікованій в інтернет-журналі Legal Tribune Online. Відхід від санкцій у майбутньому має "характеризуватися як кримінальні злочини на всій території Європейського Союзу і каратися", зазначається в публікації.

++17.35++

Від початку війни тимчасовий захист або аналогічний статус у Європі отримали 4 751 065 громадян України, повідомило у понеділок Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Найбільше українців прийняли Польща, Німеччина та Чехія.

++17.05++

У Києві тривають екстрені відключення світла, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні, повідомили у "ДТЕК Київські електромережі". "За розпорядженням НЕК "Укренерго" маємо знизити 60 відсотків потужності споживання Києва. Забезпечення світлом критичної інфраструктури - лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58 відсотків електроенергії, яка лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42 відсотків електроенергії", - йдеться у повідомленні. У компанії запевняють: роблять усе можливе, аби "подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу, а до відключення за графіками планується повернутися щойно вдасться збалансувати ситуацію".

16 тисяч ракетних ударів з початку війни

++16.44++

За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударівпо Україні, з яких 97 відсотків були націлені на цивільні цілі, заявив міністр оборони України Олексій Резніков. "За останні дев'ять місяців РФ завдала понад 16 тисяч ракетних ударів по Україні. 97 відсотків російських цілей - цивільні. Ми боремося проти терористичної держави. Україна переможе та притягне до відповідальності воєнних злочинців", - написав він у Twitter.

++16.20++

У Латвії кілька військовослужбовців збройних сил України отримали важкі травми внаслідок зіткнення з вантажівкою автобуса, у якому вони їхали, повідомляє у понеділок агенція dpa. Аварія сталася увечері 26 листопада в районі латвійського міста Айнажі, неподалік від кордону з Естонією. Внаслідок ДТП загинув водій автобуса, троє осіб були госпіталізовані у важкому стані, 23 людини отримали легкі травми, повідомляє латвійська рятувальна служба. За даними естонського міноборони, серед поранених є один естонський військовий. Нині поліція Латвії почала розслідування, щоб встановити причину аварії.

++16.05++

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. "Головнокомандувач і командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронтах і дії сил оборони з деокупації української території. Члени Ставки також заслухали інформацію керівників розвідки щодо планів ворога на найближчу перспективу", - повідомляє пресслужба Офісу президента. Під час засідання було узгоджено шляхи реагування на можливі виклики, пов'язані з діями окупантів. Крім того, "на засіданні було розглянуто перебіг відновлення енергетичної системи та її захист від імовірних російських атак", йдеться у повідомленні.

++15.40++

Українська прокуратура повідомила про підозру сержанту міністерства оборони РФ, який під час окупації Київської області катував колишніх учасників АТО, повідомляє Офіс генерального прокурора. За даними слідства, підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час окупації села Катюжанки Вишгородського району здійснював обшуки будинків у населеному пункті. "Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків - колишніх учасників АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян", - зазначається у повідомленні. За інформацією прокуратури, військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалося приміщення для катувань затриманих. "Там впродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації. Їм погрожували розстрілом, били та катували, не давали їжу і воду", - наголошують в Офісі генпрокурора.

++15.26++

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять надання нової зброї, боєприпасів та військового обладнання для України, повідомив у відеозвернення у понеділок глава українського МЗС Дмитро Кулеба. "Ввечері я вирушу у міжнародне відрядження: спочатку у Бухарест на засідання Ради міністрів НАТО, а потім - у Лодзь на засідання Ради міністрів ОБСЄ. Зустріч у НАТО буде вперше порівну присвячена питанням оборони (а це нова зброя, нові боєприпаси, нове військове обладнання для України) і енергетики, тому що енергетика також перетворилася на зброю. Буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив", - сказав він. Кулеба також зазначив, що проведе зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном та керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

++15.15++

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) разом з Національною поліцією під час обшуків на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії Української православної церкви Московського патріархату знайшли багато антиукраїнських матеріалів. Зокрема, СБУ виявила літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава. Книжки російських авторів були надруковані в РФ. У відомстві відзначають, що речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України.

++14.48++

До Києва прибули глави семи балтійських і скандинавських країн

До Києва прибули з візитом міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, Швеції, Норвегії та Ісландії. Спочатку про прибуття делегації глав дипломатичних відомств стількох країн повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Ми, міністри закордонних справ Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції, (перебуваємо. - Ред.) сьогодні у Києві, щоб засвідчити повну солідарність з Україною. Попри "дощі" з російських ракет та варварську жорстокість Україна переможе", - написав він у Twitter.

++14.38++

На цвинтарі в селі Слобожанське Ізюмського району Харківської області правоохоронці ексгумували тіла п'яти мирних жителів, загиблих унаслідок російської збройної агресії. "Вони загинули в багатоповерхівці, зруйнованій 9 березня внаслідок авіаційного бомбардування села. Серед загиблих: дві жінки, чоловік, дівчинка 10 років і хлопчик 1 рік 9 місяців. Наразі їхні тіла направлені на проведення судово-медичних експертиз", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

++14.33++

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (Pekka Haavisto), який прибув у понеділок до Києва, заявив, що Фінляндія й надалі буде підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться. "Невтішність війни присутня в Києві... Можна тільки захоплюватися мужністю і рішучістю українців, коли країна обстоює свою незалежність. Ми й надалі підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться. Росія повинна припинити свою агресивну війну й піти", - написав він у Twitter.



++14.11++

Німецький Червоний Хрест (DRK) розпочав постачання допомоги Україні на тлі зими, що починається, і масштабних проблем з енергопостачанням, викликаних російськими обстрілами. У поширеній організацією заяві повідомляється про постачання 7 тисяч електрокамінів для обігріву приміщень і приготування їжі, 100 генераторів і понад 20 мобільних паливних резервуарів. Крім того, через Червоний Хрест України надають матеріали та засоби для ремонту і допомоги притулкам для внутрішньо переміщених громадян і приватних домогосподарств. Основний обсяг допомоги призначений для найбільш постраждалих від російських ударів регіонів і віддалених районів, зазначається далі.

++13.51++

На тлі постійних обстрілів Росією критичної інфраструктури України західним союзникам України варто було б відмовитися від "табу" на постачання сучасних озброєнь. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. "Patriot? Leopard? ATACMS? Кожна атака з боку РФ на критичну інфраструктуру, що залишає мільйони українців без світла і води, має скасовувати "табу" на постачання сучасних видів озброєнь від союзників. Безкарність породжує свавілля. Агресор має відчути ціну кожного наступного кроку", - написав Подоляк у соцмережі Twitter.



++13.27++

Речник Кремля Дмитро Пєсков слідом за окупаційною владою Запорізької області спростував заяви української сторони про підготовку відходу росіян з Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Відведення російських військ із Запорізької АЕС "бути не може", заявив він на брифінгу.

Раніше цього дня окупаційна влада Енергодара в Запорізькій області спростувала інформацію про підготовку відходу російських сил із міста. Запорізька АЕС залишається під російським контролем, заявили в так званій "адміністрації" Енергодара.

Напередодні в Києві не виключали швидкий відхід російських військ із ЗАЕС.

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++13.21++

Новий посол України в Берліні Олексій Макєєв закликав Німеччину надати більше зброї, а також генератори й трансформатори для врегулювання проблем з електропостачанням. "Нам необхідні генератори й автотрансформатори, що особливо постраждали від російських ракетних атак", - заявив він в ефірі телеканалу ZDF. Український дипломат зазначив, що нині в Києві електрику подають лише кілька годин на добу. Крім того, Україна, як і раніше, очікує від Німеччини надання засобів ППО та інших озброєнь, підкреслив Макєєв. "Німецька зброя рятує життя", - додав він. Український посол зазначив, що його країна має намір повернути всю свою територію, включно з анексованим Кримом. Він також наголосив, що його метою на новій посаді є побудова і підтримка довірчих відносин Києва з Берліном.

++13.07++

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Одесі ще одного російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ в південному регіоні та Києві. "Насамперед він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ. Отримані відомості передавав через "зв'язкового". Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства "Бел.ru", що розташоване у Бєлгородській області Росії", - йдеться в повідомленні СБУ в понеділок у Telegram-каналі.

За інформацією української спецслужби, для комунікації та передачі закритих даних зловмисники використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал. Отримані відомості російські агресори могли застосувати для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об'єктах. "Під час спецоперації в Одесі співробітники Служби безпеки затримали російського агента на спробі передачі інформації РФ", - зазначається в повідомленні. За даними слідства, агентом росіян виявився місцевий житель, якого ФСБ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

Затриманому повідомили про підозру, а під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував із російською спецслужбою, заборонену в Україні комуністичну символіку та пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії Росії. У СБУ повідомляють, що суд обрав агентові РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

++12.58++

З початку широкомасштабної війни у столиці загинули понад 150 мирних киян, із них четверо дітей, пошкоджено або зруйновано 678 об'єктів, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-виступу на відкритті Київського інвестиційного форуму в Брюсселі. За словами мера, у Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів пошкоджено або зруйновано "понад 350 житлових будинків, 77 навчальних закладів, 80 об'єктів житлово-комунального господарства, 25 об'єктів транспортної інфраструктури, 26 - охорони здоров'я", повідомляє пресслужба Кличка.

++12.23++

Понад пів тисячі населених пунктів у семи регіонах України досі потерпають від перебоїв з електропостачанням. Такий масштаб проблеми визнав перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі національного телемарафону. "Проблема з електропостачанням існує у 524 населених пунктах семи регіонів нашої держави", - сказав посадовець. "Зокрема, це 112 населених пунктів Харківщини, 95 Донецької області, майже стільки ж у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Так само є проблема із живленням у 43 населених пунктах Луганщини й у 14 пунктах Сумщини", - цитує Єніна пресслужба відомства.

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++12.11++

Відтепер обхід накладених проти Росії санкцій прирівнюватиметься до злочинів ЄС. Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу, про що повідомляє сайт цього європейського органу. "Сьогодні Рада (ЄС. - Ред.) одностайно ухвалила рішення додати порушення обмежувальних заходів до переліку злочинів ЄС, включених до договору про функціонування ЄС", - ідеться у повідомленні .

На тлі цього зазначається, що раніше ЄС запровадив низку обмежувальних заходів у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, тож "вкрай важливо, щоб ці заходи були повністю імплементовані". Однак досі держави-члени ЄС по-різному визначали, що є порушенням обмежувальних заходів та які санкції мають застосовуватися у разі такого порушення. "Це може призвести до різного ступеня виконання санкцій та ризику обходу цих заходів, що потенційно може дозволити особам, які перебувають під санкціями, надалі отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких спрямовані заходи ЄС. Включення порушення обмежувальних заходів до переліку "злочинів ЄС" є першим з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня виконання санкцій на всій території ЄС та запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС", - повідомляє сайт Ради ЄС.

Після ухвалення цього рішення Європейська Комісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Цей проєкт директиви мають обговорити та ухвалити Рада ЄС та Європейський Парламент.

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++11.54++

Мер Києва Віталій Кличко виключив імовірність повної евакуації киян зі столиці. Про це він заявив у інтерв'ю виданню "РБК-Україна" . "Я не виключаю найгіршого сценарію. Повної евакуації не буде - можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - пояснив Київський міський голова. Кличко також наголосив, що про евакуацію в інші регіони України або за кордон не йдеться.

++11.36++

В окупованому росіянами Донецьку запалала нафтобаза. Відео пожежі опублікувало в Telegram-каналаі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. "В окупованому Донецьку "чомусь" спалахнула нафтобаза", - прокоментували в СтратКомі ЗСУ.

++11.29++

У понеділок зросла загроза ракетних ударів по території України з акваторії Чорного моря, оскільки російські агресори вперше за кілька діб вивели в Чорне море ракетоносій, повідомила в ефірі національного телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. "Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на борту", - пояснила Гуменюк. На тлі цього вона закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги.

Напередодні президент України Володимир Зеленський також застеріг українців, що російські сили готують чергові ракетні удари по Україні.

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++11.16++

Протягом неділі російські окупаційні сили 30 разів обстріляли територію Херсонської області, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram-каналі. "Херсонський район - російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Також загарбники били по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу", - написав Янушевич. Крім того, в Бериславському районі окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку, додав посадовець.

++10.40++

Пентагон розглядає пропозицію компанії Boeing постачати Україні дешеві невеликі високоточні бомби, що дозволить Києву завдавати ударів далеко вглиб російського тилу. Дальність дії системи - 150 км. Запропонована Boeing система, що отримала назву "Бомба малого діаметра наземного базування" (GLSDB). Згідно з даними Reuters , GLSDB може бути поставлена вже навесні 2023 року. Вона поєднує в собі бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетний двигун M26. Система виробляється спільно компаніями SAAB AB і Boeing і перебуває в розробці з 2019 року.



++10.35++

У Слов'янську представники Служби безпеки України (СБУ) затримали двох агентів РФ у рамках контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. "Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім того, вони передавали агресору локації соціальних об'єктів, зокрема загальноосвітніх навчальних закладів у Слов'янську. Отримані відомості окупанти планували використовувати для здійснення прицільних ракетних ударів по українських містах", - повідомляє пресслужба СБУ в Telegram-каналі.

Зловмисників було затримано під час спроби передачі розвідувальної інформації окупантам. За даними слідства, затриманими виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам Росії "народну міліцію ДНР". Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот. Там зловмисники передавали інформацію про рух військової техніки ЗСУ, а також геолокацію українських шкіл. Свої "звіти" доповнювали фотоматеріалами та докладним описом прилеглої місцевості. Для конспірації один з інформаторів росіян назвав свій акаунт жіночим ім'ям. Наразі затриманим повідомлено про підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.





++10.28++

Дефіцит потужності в українській енергосистемі на ранок понеділка зріс до 27 відсотків порівняно з 20 відсотками на ранок неділі, повідомило НЕК "Укренерго" у своєму телеграм-каналі. "Унаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення на всій території України. Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов", - зазначається в повідомленні.

++10.17++

Слідчі Нацполіції України зареєстрували в деокупованих районах Харківщини загалом уже 3 289 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками під час окупації. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, лише за минулу добу було зафіксовано 42 таких злочини. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (2 897) зареєстровано за порушення законів і звичаїв війни. Ще 334 кримінальні провадження розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

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++09.38++

Через близькість російської артилерії нещодавно деокупований українськими силами Херсон залишається й надалі вразливим та зазнає інтенсивних обстрілів з боку росіян. На цьому наголошують автори щоденного розвідувальному огляду, поширеного міноборони Великобританії. "Попри звільнення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України й надалі зазнає щоденних обстрілів від російської артилерії", - констатували у британській військовій розвідці. Унаслідок таких запеклих обстрілів лише 24 листопада 2022 року загинули 10 осіб, а 27 листопада 2022 року було зафіксовано 54 обстріли - найбільший досі добовий показник. "Місто є вразливим, оскільки залишається в зоні досяжності більшості російських артсистем, що нині ведуть вогонь зі східного берега Дніпра", - визнає британська розвідка. Крім того, значна частина шкоди, ймовірно, завдається Херсону внаслідок застосування Росією реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), передовсім БМ-21 "Град", додають автори аналітичного огляду.

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++09.23++

Окуповане російськими силами місто Нову Каховку залишили всі активні колаборанти. Таку інформацію з посиланням на дані місцевого підпілля поширив "Центр національного спротиву". "Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, та залякував й примушував мешканців до співпраці. Всі активні зрадники залишили місто", - повідомив центр.

++08.57++

Уповноважений польського уряду з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин спростував заяви державних органів Республіки Білорусь про нібито велику кількість українських біженців, які намагаються потрапити з Польщі до Білорусі. "На сайті білоруського прикордонного комітету опубліковано комюніке, в якому Мінськ повідомляє про нібито масову міграцію українців до Білорусі", - написав Станіслав Жарин у Twitter. Він звинуватив білоруську пропаганду в спробах і надалі фальсифікувати реальність, зокрема щодо ролі Білорусі у війні проти України. Приміром, пропаганда Мінська натякає на те, що українці, які тікають від російської агресії, шукають притулку в Білорусі, сприймаючи цю країну безпечнішою, ніж країни ЄС, додав польський посадовець.



++08.39++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів на Донеччині загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 27 листопада росіяни вбили 2 цивільних у Донецькій області - у Кураховому. Ще 4 людини в області отримали поранення", - написав він у Telegram-каналі.



++08.29++

Бельгія надасть 150 тисяч євро допомоги для підтримки української культури, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. За його словами, він зустрівся у суботу з міністеркою закордонних справ, європейських справ та зовнішньої торгівлі та федеральних установ культури Бельгії Аджою Лябіб у Національному художньому музеї України та Софії Київський. "Домовилися про співпрацю: українські сезони культури в Бельгії, постачання генераторів нашим закладам та медіа для зими, поширення заборони російської пропаганди, допомога у збереженні української культурної спадщини", - написав український урядовець у Telegram-каналі. Він додав, що також Брюссель надає нову гуманітарну та військову допомогу Україні та приєднався до гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine".

++08.18++

Росіяни обстріляли 27 листопада прикордонну Есманську громаду Сумської області, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. "Протягом дня ворог обстріляв одне із сіл Есманьської громади. По прикордонню росіяни відкривали вогонь зі ствольної артилерії. Було 2 "прильоти". Без руйнувань", - написав він у Telegram-каналі. За його словами, в інших прикордонних громадах було спокійно без обстрілів.



++07.59++

Російські війська вночі обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина… росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії три громади - Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів", - поінформував посадовець у Telegram.

Водночас Резніченко наголосив, що обстріли минулися без постраждалих. Деталі атак з'ясовуються. "У решті районів ніч без тривог та надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно. Та не втрачайте пильності. Звучить сирена - переходьте у безпечні місця", - застеріг чиновник громадян.



++07.54++

У міністерстві оборони Великобританії підтвердили надання української армії високоточних ракет Brimstone 2. Відповідне повідомлення поширила пресслужба британського оборонного відомства в Twitter. "У рамках свого пакета допомоги Великобританія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, ця допомога відіграє важливу роль у стримуванні агресії Росії.

22 листопада британські ЗМІ повідомили, що Лондон передав Києву вдосконалену модель ракети Brimstone з лазерним наведенням, дальність польоту якої вдвічі перевищує попередній варіант, який було поставлено близько пів року тому.

++07.40++

На Донеччині Збройні сили України відбили російські атаки в районах 10 населених пунктів, ще на трьох напрямках російські агресори займають оборонні позиції, повідомляє Генеральний штаб. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Андріївка, Новобахмутівка, Опитне, Водяне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у ранковому зведенні у понеділок.

Наступальні дії росіян спостерігаються на бахмутському, авдіївському та лиманському напрямках, ідеться в зведенні. Також повідомляється про масивні обстріли російськими силами населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, наголошують автори зведення.





++07.31++

На Харківщині двоє чоловіків 27 листопада постраждали внаслідок вибухів мін і боєприпасів. "Трагедії сталися у селі Кочубеївка Дергачівської міської громади та селі Миколаївка Чугуївського району. Постраждалих доставлено до лікарні", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області. За даними правоохоронців, 56-річний мешканець Кочубеївки у дворі свого будинку наступив на предмет, зовні схожий на міну, та отримав травму ноги. А 62-річний житель села Миколаївка зазнав травми при спробі зняти розтяжку в лісопосадці поблизу села, йдеться в повідомленні.

++07.25++

У Вишгороді кількість загиблих унаслідок ракетної атаки росіян уже досягла семи осіб, повідомив начальник головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Кількість загиблих від влучення ворожої ракети у багатоповерхівку Вишгорода вже досягла 7 осіб", - написав Нєбитов у Telegram-каналі. За його словами, загалом кількість постраждалих від атаки агресорів становить 42 особи, серед яких 6 дітей.

++07.13++

ISW: Сили РФ зміцнюють позиції на сході Херсонської області

Російські сили зміцнюють свої позиції вздовж критично важливих ліній постачання на сході Херсонської області на випадок імовірного контрнаступу українських військ, пише в щоденному огляді американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на супутникові знімки.

Пріоритет російські сили віддають риттю траншей і зведенню протитанкових оборонних споруд уздовж ліній постачання, які з'єднують підрозділи РФ на лівому березі Дніпра з південно-східними тиловими районами в Херсонській області, в анексованому Криму та в районі Мелітополя. Ця активність демонструє, що російське військове керівництво вважає перспективу українського контрнаступу через Дніпро серйозною загрозою, переконані в ISW.

"Російські сили явно не розраховують, що зможуть перешкодити українським військам переправитися через річку, і не віддають пріоритет оборонним позиціям, щоб зупинити таку переправу. Російські військові створюють умови для тривалої оборони на сході Херсонської області, що може дозволити підготувати міцний український плацдарм на східному березі Дніпра", - констатують аналітики ISW.

++07.02++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак планує 28 листопада запевнити Україну у збереженні військової допомоги з боку Лондона наступного року, повідомляють британські ЗМІ з посиланням на підготовлену промову глави уряду. "Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року. І забезпечимо нову підтримку в протиповітряній обороні, щоб захистити український народ і критично важливу інфраструктуру, від якої він залежить. Захищаючи Україну, ми захищаємо самих себе", - цитує промову агентство Reuters.

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