Голови міст ЄС підписали меморандум про допомогу Києву

На Київському інвестиційному форумі у Брюсселі мери міст Європи підписали з Києвом меморандум про співпрацю. Віталій Кличко та його європейські колеги обговорили термінову допомогу Києву та повоєнний розвиток столиці.

У Брюсселі у понеділок, 28 листопада, відбувся сьомий Київський інвестиційний форум. Вперше в історії він пройшов поза українською столицею. У форумі брали участь чиновники Єврокомісії, міська влада Брюсселя, мери та заступники мерів 11 міст Європи, представники міжнародних організацій та концернів.

У зв'язку з різким погіршенням ситуації з електро- та теплопостачанням у Києві європейські столиці та міста готові надати додаткову екстрену підтримку Україні та українцям, які прибувають до ЄС. Щоб підвищити ефективність цих заходів, вони вирішили створити спеціальну оперативну групу. На форумі мери та представники міст, серед яких Берлін, Брюссель, Париж, Рим, Гельсінкі, Рига, підписали меморандум про співпрацю з Києвом.

Кличко не поїхав

Очікувалося, що до Брюсселя приїде мер Києва Віталій Кличко, проте на тлі небезпечної ситуації він вирішив залишитися в Україні та виступав по відеозв'язку. Кличко повідомив, що внаслідок російських ракетних атак у столиці України зруйновано 678 об'єктів, серед яких десятки житлових, інфраструктурних, медичних та навчальних об'єктів. Загинули 150 людей, із них четверо дітей.

Мери європейських міст з підписаною декларацією Фото: HATIM KAGHAT/BELGA/AFP

"Ми знаємо ціну свободи та гідності", - сказав Кличко, наголосивши, що Україна захищає європейські цінності, мир та стабільність всього континенту. Він розповів про створення 400 центрів опалення та першої допомоги, а також екстрених гуманітарних запасів для городян. Мер української столиці наголосив, що, попри вже надану Брюсселем та іншими містами допомогу, Київ, як і раніше, терміново потребує генераторів, автобусів, карет швидкої допомоги, продуктів харчування.

Інвестіції в повоєнну економіку

Окрім термінової допомоги партнери та представники Києва обговорили повоєнний розвиток та перетворення української столиці. За словами Кличка, йдеться не лише про відновлення всього, що зруйнувала Росія під час війни, а й про модернізацію столичної інфраструктури на основі новітніх технологій.

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"Необхідно побудувати сучасну Україну із сучасними муніципалітетами. Ми намагатимемося організувати для неї такі самі процеси, які відбуваються в містах ЄС - перехід на альтернативні джерела енергії, цифровізацію", - пообіцяв єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс. Учасники форуму зійшлися на думці, що Київ може стати привабливим центром міжнародних інвестицій, проте для цього вже зараз в усіх країнах Європи зусилля мають докласти не лише урядовий, а й приватний сектор, а також громадянське суспільство.