Херсон та частина області лишилися без світла і води

Російська пропаганда звинуватила в знеструмленні "українських диверсантів", однак українська влада стверджує, що удари по інфраструктурі нанесли самі росіяни.

Близько десяти населених пунктів Херсонської області, включаючи сам Херсон, у неділю, 6 листопада залишилися без електроенергії, і як наслідок, без води, повідомив в Telegram перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Це сталося через пошкодження високовольтної лінії електропередачі (ЛЕП). За твердженням окупаційної "влади", три залізобетонні опори високовольтної ЛЕП "Берислав-Каховка" постраждали нібито через дії "українських диверсійно-розвідувальних груп". "Окупанти вже "відзвітували" про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними же. Свідчення очевидців це підтверджують", - зазначив Юрій Соболевський.

Він назвав дії окупантів "терором та цинізмом". "Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі", - додав посадовець.

За дві години після публікації повідомлення про вимкнення води і світла, Telegram-канал окупаційної адміністрації Херсонської області повідомив, що в Палаці культури Херсону у неділю "відбувся концерт", у місті "триває культурне життя, працюють центри дозвілля та відпочинку для городян".

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"Нестрашні" удари по дамбі

Окупаційна влада Херсонщини також повідомила у неділю про обстріли дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС), нібито завдані українськими військовими. Спочатку російські ЗМІ намагалися представити це як "намагання зруйнувати дамбу" і повідомляли, що одна з українських ракет начебто влучила в шлюз дамби, яка зазнала руйнувань. Пізніше окупанти змінили оцінки. "Удари, які сьогодні завдавалися по Каховській ГЕС, ні до чого страшного не призвели, але ці удари завдавалися саме під час евакуації мешканцівНової Каховки", - написав в Telegram "заступник голови" окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов.

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні підтвердив, що в рамках боїв, які точаться в Херсонській області, наносяться удари і в районах неподалік від Нової Каховки. Однак в Генштабі не коментували будь-які обстріли дамби ГЕС, зазначивши лише, що підтверджено ураження в попередні дні будівлі в Каховці, "де перебувало до 200 військовослужбовців противника". Каховка розташована в десяти кілометрах від Нової Каховки.

"Наслідки удару ворог ретельно приховує, в місті проводяться жорсткі адміністративно-поліцейські заходи", - зазначили в генштабі.

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