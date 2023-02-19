Зеленський про фронт: Вирівнюємо ситуацію

Володимир Зеленський провів 19 лютого засідання ставки верховного головнокомандувача в розширеному форматі. "Ми вирівнюємо ситуацію", - сказав він за її підсумками. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 19 лютого.

++22:30++

Президент України Володимир Зеленський розповів у традиційному вечірньому відеозверненні про проведення ставки верховного головнокомандувача в новому розширеному форматі. Зокрема, за його словами, доповідали і головнокомандувач Збройних сил України, і командувачі напрямків, і безпосередньо з передової. "Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу", - сказав Зеленський.

Президент України розповів за підсумками ставки про ситуацію на різних напрямках:

Схід: "Бахмутський напрямок, ОСУВ Хортиця - була доповідь командувача генерала Сирського. Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил у ворога. Вугледарський напрямок, ОТУ Донецьк - доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта й завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, саме на Донбасі - Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, Кремінна, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України ".

". Південь: "Одеський напрямок - доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, контролюємо всі можливі перспективи. ОСУВ Таврія - доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Дякую всім нашим воїнам, хто береже Запоріжжя й увесь цей напрямок".

Північ: "Київ. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація повністю під контролем. Як і по всьому північному кордону".

Крім того, Зеленський заслухав міністра внутрішніх справ про формування нових бригад "Гвардії наступу". "Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна й треба мотивувати людей", - сказав президент.

++21:55++

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак вважає, що союзники по північноатлантичному альянсу (НАТО) мають завершити розробку гарантій безпеки для України, коли зустрінуться на саміті у Литві 11-12 липня.

Сунак висловив упевненість, що Україна зрештою вступить до НАТО, але наполягає, що до цього має бути розроблений план забезпечення її безпеки. "Це розмова, яку ми повинні почати, тому що саміт у Вільнюсі - гарне місце для її завершення", - цитує його Bloomberg.

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++21:27++

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. "Говорили про оборонну співпрацю та наближення миру. Підбили підсумки останніх візитів і детально обговорили наступні дипломатичні заходи, зокрема, щодо реалізації нашої десятикрокової формули миру", - написав Зеленський у соціальних мережах.

++21:00++

Україна запровадила санкції щодо Московської біржі

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій до 333 громадян, понад сотня з яких - російські банкіри, а також до Московської біржі. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

++20:36++

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що для Китаю було би серйозною помилкою надавати Росії зброю. За його словами, зробити це зараз було би "тупіше, ніж бруд - це все одно, що купити квиток на "Титанік" після того, як ви подивилися фільм".

Після Мюнхенської безпекової конференції Грем також заявив, що має вагомі підстави вважати, що США незабаром оголосять про плани підготовки українських пілотів-винищувачів, пише агенція AFP.

++20:09++

У США наполягають: Китай думає над наданням зброї Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен знову заявив, що Китай розглядає можливість надання озброєнь Росії для її війни проти України.

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін (архівне фото) Фото: Sergei Bobylyov/Sputnik/AFP

В інтерв'ю американському телеканалу CBS він сказав: "Наша занепокоєність базується на інформації, яку ми маємо, про те, що вони розглядають можливість надання летальної підтримки". На запитання, про яку саме допомогу йдеться, Блінкен відповів: "Усе: від боєприпасів до самої зброї".

++19:40++

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що Росія може посилити ядерний шантаж, аби зірвати візит президента США Джо Байдена до Польщі напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"В РФ розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил (…) Наразі підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування", - йдеться в повідомленні української розвідки.

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++19:12++

Сьогодні російські війська завдали дев'яти ракетних і 11 авіаційних ударів, а також здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільного населення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"У тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей. Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю", - пише генштаб.

Українська авіація за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, сім - по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях військ РФ, а також двох ударів по інших неназваних важливих російських об'єктах. Крім того, сьогодні збили російський літак Су-25, два безпілотники типу "Орлан-10" і дрон-камікадзе типу "Ланцет-3". Підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу вразили батарею реактивних систем залпового вогню.

++18:45++

Мюнхенська безпекова конференція: "У нас більше витривалості, ніж у Путіна"

У Німеччині завершилась Мюнхенська конференція з безпеки. Її очільник Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) під час закриття форуму висловив сподівання, що наступного року взяти в ньому участь особисто зможе президент України Володимир Зеленський. "Це означатиме, що ця жахлива війна закінчилась", - сказав він.

Онлайн-виступ президента України Володимира Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції-2023 Фото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance

Гойсґен, який вперше цього року очолював конференцію, за її підсумками сказав, що був вражений "трансатлантичною єдністю", продемонстрованою в Мюнхені. "У нас більше витривалості, ніж у (президента Росії. - Ред.) Володимира Путіна", - заявив він.

++18:19++

Генеральний прокурор України Андрій Костін звинуватив Росію в геноциді. "Якщо ми говоримо про геноцид в Україні, то ми повинні говорити про насильницьку депортацію українців і українських дітей", - заявив він німецьким телеканалам RTL і ntv. Він зауважив, що в самій Москві відкрито говорить про "деукраїнізацію": "Коли такі повідомлення надсилають високопоставлені політики агресора, це не просто пропаганда війни, а явне підбурювання до вчинення злодіянь".

Тим часом німецький старший прокурор Клаус Гоффман (Klaus Hoffmann), який працює в Києві, заявив напередодні, що, на його думку, для обвинувачення Росії в геноциді поки що є лише окремі непрямі докази. "Я би на цей момент сказав, що в загальній картині ще не так багато обставин на користь того, що геноцид може бути доведений", - сказав він в інтерв'ю агентству dpa та додав, що з таким "сильним звинуваченням" потрібно бути "дуже обережним". При цьому Гоффман бачить підтвердження злочину агресії Росії проти України, тому висловлюється за створення спеціального трибуналу для його розслідування.

++17:52++

Прем'єрка Італії їде в Україну - ЗМІ

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні приїде наступного тижня до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. За даними міжнародного інформаційного агентства Reuters, візит відбудеться в понеділок, 20 лютого, тоді як за інформацією італійського видання Il Fatto Quotidiano - у вівторок, 21 лютого.

Джорджа Мелоні Фото: John Thys/AFP/Getty Images

Очікується, що під час візиту до Києва Мелоні оголосить про шостий пакет військової допомоги Італії для Збройних сил України та передачу разом із Францією системи протиповітряної оборони SAMP/T.

Надавати танки, за даними Il Fatto Quotidiano, Італія Україні не буде, бо не має їх у достатній кількості. Також не йтиметься про передачу країною винищувачів.

++17:24++

З Аргентини вчора вилетів до Польщі літак з гуманітарною допомогою для України - 12й з початку повномасштабної війни Росії проти України, повідомило аргентинське міністерство закордонних справ. У новій партії - ліки та предмети медичного призначення, які передадуть українському міністерству охорони здоров’я. Її зібрала українська діаспора в Аргентині.

++16:55++

Через рік після запровадження країнами Заходу санкцій щодо Росії за повномасштабне вторгнення в Україну РФ в економічному плані більше схожа на Іран, ніж на країну Великої двадцятки (G20), заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

За його словами, США продовжуватимуть роботу з ослаблення російської економіки доти, доки РФ не припинить війни проти України, та запровадить заходи для припинення можливостей обходу санкцій, передав американський телеканал CNN.

++16:26++

ЗСУ отримають в березні менше чверті обіцяних танків - ЗМІ

Ймовірно, менше чверті сучасних бойових танків, які Захід пообіцяв Україні, прибудуть вчасно, щоби протистояти очікуваному весняному наступу Росії та контрнаступу українських Збройних сил, пише британське видання The Sunday Times.

Як військові ЗСУ вчаться керувати "Леопардами" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Київ очікує від союзників 320 західних танків, але за даними газети, лише 50 з них зможуть прибути на лінію фронту до початку квітня. Це викликає занепокоєння, що танків буде недостатньо для істотного впливу на бойові дії.

++15:59++

В областях, де була оголошена повітряна тривога, пролунав сигнал її відбою.

++15:31++

У східній та центральній Україні оголошена повітряна тривога. Сигнал пролунав, зокрема, і в Києві.

++15:02++

Українські посадовці лобіювали на Мюнхенській конференції отримання винищувачів F-16

Українські посадовці закликали членів Конгресу США чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоби вона надала Києву багатофункціональні легкі винищувачі четвертого покоління F-16. Як пише агентство Reuters, лобіювання відбувалося в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції під час перемовин українських чиновників, включно з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та демократами й республіканцями з обох палат Конгресу.

Напередодні Кулеба повідомив, що під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на полях Мюнхенської конференції повторив свій заклик до США розпочати навчання українських пілотів на F-16.

++14:35++

Париж наступного тижня почне передавати ЗСУ легкі танки

Франція наступного тижня почне постачати Україні броньовані машини AMX-10, які класифікують як легкі танки. Про це повідомив французький міністр оборони Себастьян Лекорню газеті Le Parisien.

Французькі легкі танки AMX-10 RC Фото: Gouhier Nicolas/abaca/picture alliance

За його словами, перші машини будуть відправлені в Україну "до кінця наступного тижня" (до 26 лютого. - Ред.). Їхню кількість у першій партії міністр назвати відмовився, щоби не передавати Росії "стратегічну інформацію".

++13:45++

Делегація Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ проігнорує засідання зимової сесії ПА ОБСЄ 23-24 лютого у Відні на знак протесту участі в ній російської делегації, повідомила членкиня делегації, народна депутатка Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу"). "Ми не будемо брати участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї, в жодних. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами щодо того, що робити, як вивести з цієї кризи ОБСЄ і, принаймні, Парламентську асамблею ОБСЄ", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону в неділю, наводить її слова агентство "Інтерфакс-Україна". Депутатка наголосила, що українська делегація виступає за реформування ПА ОБСЄ.

На Херсонщині троє загиблих після обстрілу

++13:25++

Унаслідок обстрілу Херсонської області з артилерії російськими військами, в регіоні є загиблі та поранені, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА. "У недільний ранок російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району", - йдеться в повідомленні. У ньому наголошується, що один із снарядів влучив у двір місцевих жителів. У момент обстрілу в будинку перебувала сім'я - троє дорослих і двоє дітей. "В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, - бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик, повідомили в ОВА



++12.52++

Внаслідок обстрілу російськими окупантами в неділю вранці села Бургунка Херсонської області було поранено 8-річну дитину, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Держава-терорист не припиняє вчиняти злочини проти мирного населення. Щойно в с. Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину", - написав Прокудін у Telegram.

++12.28++

Глава Чечні Рамзан Кадиров, вочевидь, відкинув пропозицію засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина приєднатися до відновленої інформаційної кампанії проти міноборони РФ, вважаючи, що ініціатива навряд чи відновить дедалі слабший вплив Пригожина. Про це йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Кадиров написав у Telegram 18 лютого: "Будь-яке призначення верховним головнокомандувачем (Путіним. - Ред.), будь-який наказ, будь-яке завдання - кожне з таких рішень нами підтримується". "У бойових офіцерів Чеченської Республіки, зокрема у мене, - чудові злагоджені відносини з міністерством оборони РФ і немає жодних розбіжностей. Цей механізм працює як годинник", - додав він. До цього Пригожин відвідав у клініці командира спецназу "Ахмат", заступника командувача 2-го армійського корпусу Апти Алаудінова. Як констатували в ISW, ішлося про "спробу Пригожина заручитися підтримкою Кадирова". На цьому тлі Пригожин, вочевидь, активізує інформаційну кампанію проти оборонного відомства, заявивши 18 лютого, що "Група Вагнера" не підпорядковується міністерству і не має жодного стосунку до російської армії, зазначають в ISW. При цьому аналітики зазначають, що Кадиров, вочевидь, не підтримав нову інформаційну атаку Пригожина на міноборони РФ, оскільки його формальні зв'язки з Кремлем та посада в російському уряді "дають більше переваг, ніж будь-які можливі політичні відносини з Пригожиним".

++11.26++

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні і прискорити її надання. "Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Ще багато чого треба зробити. Ми повинні збільшити і прискорити нашу військову підтримку", - сказав Боррель під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки у неділю.

Він також підтримав пропозицію Естонії щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України. "Я повністю згоден з пропозицією прем'єр-міністерки Естонії (Каї Каллас. - Ред.), і ми працюємо над цим, і це спрацює", - сказав Боррель, цитує Reuters.

Згідно з пропозицією Каллас, країни ЄС повинні виділяти кошти, які потім використовуватимуться для укладання великих контрактів з оборонною промисловістю на рівні Євросоюзу. Така процедура могла б гарантувати, що промисловість зможе здійснити необхідні інвестиції для розширення виробництва. "Росія вистрілює за день місячний європейський обсяг виробництва артилерійських снарядів", - аргументувала Каллас під час Мюнхенської конференції необхідність такої ініціативи, зазначивши, що російська оборонна промисловість наразі працює у три зміни.

++10:50++

Лідер російського рок-гурту "ДДТ" Юрій Шевчук випустив відеокліп із закликом проти війни Росії з Україною. У новій пісні "Родина, вернись домой" музикант закликає свою країну припинити війну. Вірш "Родина, вернись домой" Шевчук написав минулого літа - через кілька місяців після початку повномасштабної війни Росії проти України. Ближче до річниці вторгнення рокер поклав його на музику і записав пісню.

++10:19++

За інформацією Херсонської ОВА, російські війська за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП та БПЛА. Херсон було обстріляно 9 разів, внаслідок чого у місті пошкоджено житлові будинки. "Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначається у повідомленні Херсонської ОВА у Telegram.

++09:56++

У ніч на неділю, 19 лютого, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram. За його даними, внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено чотири багатоповерхівки, одноповерховий будинок, будівлю приватного підприємства та лінію електропередач.

++09:40++

Німецьке Федеральне агентство зайнятості (Bundesagentur für Arbeit) очікує значного полегшення на німецькому ринку праці завдяки біженцям з України. Так, нині в Німеччині, у порівнянні з 24 лютого минулого року, вже на 65 тисяч більше українців сплачують внески соціального страхування, повідомив в інтерв'ю dpa член правління агентства Даніель Терценбах (Daniel Terzenbach). Крім того, ще 21 тисячу українців працевлаштовано на міні-роботах (робота у Німеччині з оплатою не більше 520 євро на місяць, з яких зазвичай не сплачуються соціальні відрахування. - Ред.). "Німецький ринок праці є містким", - зазначив Терценбах. Він очікує, що кількість працівників з України значно збільшиться в найближчі тижні і місяці - після того, як дедалі більше біженців закінчить інтеграційні та професійні мовні курси, пропоновані Федеральним відомством у справах міграції та біженців. Особливо з другого кварталу, за словами Терценбаха, на ринку праці очікується більша кількість випускників курсів з хорошими знаннями німецької мови.

++08.58++

Одна особа загинула, ще двоє отримали поранення внаслідок російських обстрілів населених пунктів Харківської області протягом суботи. Про це вранці у неділю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Так, за його інформацією, у Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого загинув чоловік. А у смт Ківшарівка Куп'янського району отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка, їх було госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Загалом протягом минулої доби російські війська обстрілювали мирних жителів та цивільну інфраструктуру щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

++08:25++

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області отримали поранення 2 особи, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Зокрема, було поранено двох жителів - у Бахмуті та Воздвиженці, написав Кириленко в Telegram в неділю вранці.

++08.00++

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче перемоги України у війні, але не бажає, щоб Росія була переможена. "Я не думаю, як дехто, що ми повинні прагнути до повної поразки Росії, напасти на неї на її території. Ці спостерігачі насамперед хочуть розчавити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він в інтерв'ю французьким ЗМІ. Макрон також припустив, що жодна зі сторін конфлікту не отримає визначальної переваги на полі бою. "Я хочу, щоб Україна могла відстоювати свою позицію, але переконаний, що в остаточному підсумку це не закінчиться воєнним шляхом", - вказав президент Франції.

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++07.51++

Вашингтон знову застеріг Пекін від допомоги Росії в її війні проти України, включно з допомогою в уникненні накладених країнами Заходу санкцій. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з членом політбюро ЦК Компартії КНР Ваном Ї, який відповідає за зовнішню політику. "Я застеріг Китай від надання матеріальної підтримки Росії. Я також наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв'язку", - написав Блінкен у Twitter.

++07:17++

Протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей, а також понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України у неділю.

Основні зусилля війська РФ надалі зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області;,Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Також, за даними генштабу, у росіян виникли проблеми з логістичним забезпеченням своїх підрозділів. Так, за даними українських військових, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

На тимчасово окупованій території АР Крим родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони РФ через порушення прав військовослужбовців, додають у генштабі ЗСУ. "Основними причинами стали: відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяців та будь-яких їх перспектив у наступні 2-3 місяці; незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі; використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення - рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1000 доларів. Міністерство оборони РФ на звернення громадян ніяк не реагує", - йдеться у повідомленні.

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