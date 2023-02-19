У Мюнхені завершилась безпекова конференція

За підсумками трьох днів Мюнхенської безпекової конференції її глава Крістоф Гойсґен висловив сподівання на особисту участь президента України в 2024 році та заявив, що вражений "трансатлантичною єдністю".

У Німеччині в неділю, 19 лютого, завершилась Мюнхенська конференція з безпеки. Її очільник Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) під час закриття форуму висловив сподівання, що наступного року взяти в ньому участь особисто зможе президент України Володимир Зеленський. "Це означатиме, що ця жахлива війна закінчилась", - сказав він.

Гойсґен закликав Європу та Німеччину зокрема збільшити видатки на оборону: "Ми повинні мати можливості для підтримки України, а також для розширення нашої власної оборони".

Також він наголосив на необхідності притягнення винних у війні до відповідальності. "Скоєні злочини не повинні залишитися безкарними", - сказав Гойсґен і зазначив, що слід посилити роль Міжнародного кримінального суду, звернувши увагу на заклики створити спеціальний трибунал щодо розслідування злочину агресії Росії проти України.

"У нас більше витривалості, ніж у Путіна"

Гойсґен, який вперше цього року очолював конференцію, за її підсумками сказав, що був вражений "трансатлантичною єдністю", продемонстрованою в Мюнхені. "У нас більше витривалості, ніж у (президента Росії. - Ред.) Володимира Путіна", - заявив він.

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Глава форуму особливо виділив зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена та високопоставленого дипломата Китаю Ван Ї на тлі напружених відносин між двома країнами. "Світу не потрібний ще один конфлікт", - наголосив він.

Мюнхенська безпекова конференція пройшла цього року 59-й раз. Її головною темою була війна Росії проти України. Першим на заході виступив президент України Володимир Зеленський за допомогою відеозв'язку. Серед учасників були, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), президент Франції Еммануель Макрон, віцепрезидентка США Камала Харріс та ще десятки лідерів і міністрів різних країн. Російську делегацію на конференцію не запросили, як і минулого року.

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