Байден їде в Польщу до річниці нападу РФ на Україну - США

Президент США Джо Байден приїде в Польщу 20-22 лютого, де виступить з промовою напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомили в Білому домі.

Президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Про це повідомила пресслужба Білого дому ввечері п'ятниці, 10 лютого.

Байден проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двосторонню співпрацю та "колективні зусилля з підтримки України і зміцнення сил стримування Північноатлантичного альянсу (НАТО)".

Також Байден зустрінеться з лідерами "Бухарестської дев'ятки" - Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Чехії, "щоби підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу".

Байден готує промову до річниці вторгнення РФ в Україну

Крім того, у Польщі Байден виголосить промову напередодні річниці вторгнення Росії в Україну. Білий дім анонсував, що в ній він розповість про те, "як США згуртували світ на підтримку народу України, який захищає свою свободу і демократію, і про те, що ми продовжуватимемо стояти поруч з народом України стільки, скільки буде потрібно".

Раніше польські ЗМІ повідомляли, що під час можливого візиту Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Втім, днями Зеленський заявив, що запрошення у Польщу він не отримував. Так само і в комітеті польського Сенату з закордонних справ казали, що наразі ніщо на вказує на можливу зустріч Байдена і Зеленського в Польщі.

Байден уже зустрічався з українськими біженцями у Польщі

Через місяць після нападу РФ на Україну, 26 березня 2022 року, Байден відвідав Польщу, де виступив із промовою щодо України.

Президент США також зустрівся з українськими біженцями у Варшаві. Після розмови з ними Байден назвав президента РФ Володимира Путіна головорізом (butcher дослівно з англійської - м'ясник, у переносному значенні - головоріз, вбивця. - Ред.).

Тим часом, поки Байден знову перебуватиме в Польщі, Путін звернеться з посланням до парламенту 21 лютого, а на 22 лютого в Москві планують масштабний мітинг-концерт за його участю до "Дня захисника", який в Росії святкують 23 лютого.

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